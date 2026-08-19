Costarricense Jeyland Mitchell da el salto a la Ligue 1: club francés paga cifra récord a su exequipo

El zaguero tico Jeyland Mitchell continuará su carrera en el fútbol francés. El Estrasburgo hizo oficial el fichaje del futbolista de 21 años, quien llega procedente del Sturm Graz de Austria y firmó un contrato que lo vincula con el club de la Ligue 1 hasta 2031.

El traspaso se cerró por 8 millones de euros, una cantidad que equivale a aproximadamente $9.3 millones de dólares. La operación también representa un movimiento importante para el Sturm Graz, que confirmó que Mitchell se marcha como la venta más cara de un defensa en la historia del club.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d'annoncer l'arrivée de Jeyland Mitchell ?



Le défenseur international costaricien de 21 ans s'engage jusqu'en 2031 en provenance du SK Sturm Graz.



? #120ansDePassion | #MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 19, 2026

Jeyland Mitchell se convierte en la venta defensiva más cara del Sturm Graz

El club austríaco confirmó la salida del futbolista mediante un comunicado en el que destacó el impacto que tuvo durante su etapa en Graz.

“El traspaso de Mitchell es efectivo de inmediato y se convertirá, con diferencia, en la venta de un defensa más cara en la historia del Sturm“, señaló la institución.

Mitchell llegó al Sturm Graz en el verano de 2025 procedente del Feyenoord de Países Bajos, inicialmente en calidad de cedido. Un año después, en junio de 2026, el conjunto austríaco hizo efectiva su compra por 1.8 millones de euros, alrededor de $2.1 millones de dólares al tipo de cambio de hoy.

En apenas una temporada, el defensor costarricense multiplicó su valor y ahora da el siguiente paso de su carrera en una de las principales ligas de Europa.

De Costa Rica a la Ligue 1

Durante su etapa con el Sturm Graz, Jeyland Mitchell disputó 32 partidos y marcó dos goles. Además, se consolidó como internacional con Costa Rica y actualmente suma 25 encuentros con la selección absoluta de su país.

“El internacional costarricense, que suma 25 partidos con la selección absoluta de su país, disputó un total de 32 encuentros con el Sturm Graz, en los que anotó dos goles”, destacó el club austríaco.

El propio futbolista valoró su paso por Austria y aseguró que la experiencia fue fundamental para su desarrollo.

“Tuve un año fantástico en Graz, donde pude desarrollarme enormemente tanto en lo físico como en lo personal, y dar el siguiente paso. Ahora afronto con ilusión el reto de la Ligue 1, pero nunca olvidaré al SK Sturm, a la ciudad ni a sus increíbles aficionados”, afirmó el futbolista.

Ahora, Mitchell tendrá la oportunidad de competir en la Ligue 1, donde buscará consolidarse como una de las nuevas apuestas defensivas del Estrasburgo.

El crecimiento de Jeyland Mitchell en Europa

El costarricense comenzó su carrera profesional en su país, donde pasó por Limón, Guanacasteca y Liberia, antes de incorporarse al Alajuelense a finales de 2023.

Su rendimiento con la selección de Costa Rica le permitió llamar la atención del fútbol europeo. Después de destacar durante la Copa América, el Feyenoord apostó por su incorporación y lo llevó a Países Bajos.

Sin embargo, fue en Austria donde Mitchell consiguió mayor continuidad y comenzó a dar forma a su crecimiento como defensa.

El director deportivo del Sturm Graz, Michael Parensen, destacó precisamente esa evolución durante su etapa en el club.

Parensen señaló que Mitchell se convirtió rápidamente en un jugador importante y en un defensa de nivel europeo, además de aportar un “enorme valor deportivo sobre el terreno de juego”.

Estrasburgo apuesta por Mitchell hasta 2031

El Estrasburgo confirmó que el costarricense firmó hasta 2031, en una operación que supone un nuevo desafío para un futbolista que todavía tiene 21 años.

El salto a Francia llega después de una temporada en la que Mitchell logró establecerse en el fútbol europeo y aumentar considerablemente su valor de mercado.

Su recorrido, desde el fútbol costarricense hasta Austria y ahora la Ligue 1, abre una nueva etapa en la carrera de uno de los defensas jóvenes con mayor proyección de Costa Rica.

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