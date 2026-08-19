El Land Rover Defender se fabricará en Estados Unidos por primera vez

El Land Rover Defender está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia. El icónico todoterreno británico, que actualmente llega a Estados Unidos desde Europa, podría comenzar a fabricarse directamente en territorio estadounidense como parte de los planes de expansión de Jaguar Land Rover.

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La decisión responde a una combinación de factores comerciales e industriales. Para JLR, fabricar más cerca de sus compradores permitiría reducir el impacto de los aranceles sobre los vehículos importados y, al mismo tiempo, ganar margen de maniobra en un mercado especialmente importante para la compañía.

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El proyecto todavía tiene varias preguntas abiertas. La marca no ha definido públicamente en qué instalación se produciría el Defender ni qué versiones entrarían inicialmente en la línea de montaje.

Una alianza que puede cambiar el escenario

Para hacer posible este movimiento, Jaguar Land Rover explora una colaboración con Stellantis. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento que contempla la posibilidad de desarrollar y producir vehículos destinados al mercado estadounidense.

La alternativa resulta interesante porque JLR podría aprovechar instalaciones industriales ya existentes, en lugar de asumir desde cero el enorme costo que supondría construir una fábrica propia. Esa fórmula también permitiría acelerar los tiempos de implementación.

Una de las plantas que apareció inicialmente entre las posibilidades fue Belvidere, en Illinois. Sin embargo, Stellantis ya tiene otros planes para ese complejo, donde contempla una inversión de $800 millones de dólares para reactivarlo y fabricar la próxima generación del Jeep Cherokee a partir de 2028.

Por eso, otras instalaciones como Warren Truck, en Michigan, aparecen como opciones que podrían tener mayor sentido. También se ha mencionado Brampton, en Ontario, aunque producir allí tendría menos ventajas si las unidades terminan enfrentando aranceles al ingresar a Estados Unidos.

Un mercado demasiado importante para ignorarlo

La apuesta tiene una explicación sencilla. Estados Unidos es uno de los principales mercados para el Defender, con unas 30,000 unidades vendidas cada año. Para Jaguar Land Rover, alcanzar ese volumen sin contar con producción local puede convertirse en un problema cuando los costos de importación aumentan.

Además, el perfil del comprador estadounidense encaja muy bien con la estrategia de la marca. Los SUV de lujo tienen una fuerte presencia en ese mercado y el Defender combina precisamente dos características que allí tienen mucho peso, el carácter premium y la capacidad para salir del asfalto.

La compañía tampoco parece pensar únicamente en el Defender que conocemos actualmente. JLR ha planteado la creación de una familia completa de modelos bajo esta denominación, por lo que una futura producción estadounidense podría terminar incluyendo diferentes tamaños, carrocerías y configuraciones.

JLR necesita fortalecer su posición

La decisión también llega en un momento en el que Jaguar Land Rover busca equilibrar su negocio internacional. China, uno de sus mercados relevantes, atraviesa una etapa menos favorable para la compañía, con una caída de 25% en sus ventas frente al mismo trimestre de 2025.

Frente a ese escenario, Estados Unidos gana todavía más importancia. Llevar parte de la fabricación del Defender al país no solo serviría para reducir la exposición a los aranceles, sino que también acercaría a la marca a sus clientes y podría darle mayor flexibilidad para responder a la demanda.

Por ahora, el proyecto sigue en una fase de definición y todavía no existe una fecha oficial para el comienzo de la producción. Lo que sí parece claro es que el Defender, uno de los nombres más reconocibles de Land Rover, podría dejar de depender exclusivamente de las fábricas europeas para atender al mercado estadounidense.

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