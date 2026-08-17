Aston Martin Valen, un V12 exclusivo de $2 millones que lleva el lujo al extremo

Aston Martin decidió no conformarse con hacer otro deportivo rápido. El Valen nace con la intención de convertirse en uno de esos autos que llaman la atención incluso antes de ponerse en marcha.

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Su fórmula combina un V12 biturbo, una carrocería construida con materiales ligeros y una puesta a punto que toma experiencia directamente de la competición.

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El resultado son 850 caballos de fuerza, 738 libras-pie de torque y una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 3,0 segundos. La velocidad máxima llega a 214 mph, aunque está limitada electrónicamente.

Todo esto convierte al Valen en el deportivo V12 con motor delantero más potente desarrollado por Aston Martin en sus 113 años de historia.

Un V12 con más carácter

El motor es una evolución del V12 biturbo de 5,2 litros que utiliza la marca. La entrega de 738 libras-pie de torque comienza desde 2,500 rpm, mientras que una transmisión automática ZF de ocho velocidades se encarga de llevar la potencia al asfalto.

Aston Martin también modificó el software de la caja tomando como referencia el trabajo realizado con el Vantage GT4 de competición. El objetivo es conseguir cambios más rápidos y precisos dependiendo de las exigencias del conductor.

El Valen ofrece tres modos de conducción, Sport, Sport+ y Track. Los dos primeros buscan una respuesta más inmediata del acelerador para la conducción deportiva en carretera. Track cambia esa configuración y hace que la entrega sea más progresiva, algo que puede ayudar cuando se busca mayor precisión al límite.

Menos peso, más agilidad

La potencia no es la única protagonista. Aston Martin trabajó de forma importante en la reducción de masa y consiguió ahorrar hasta 243 libras frente a la plataforma V12 original mediante el uso de fibra de carbono, aluminio, titanio y magnesio.

Los clientes que quieran ir todavía más lejos podrán optar por un paquete ligero que reduce otras 37 libras. Incluye componentes de titanio y nuevas piezas diseñadas para disminuir el peso en zonas clave.

Las ruedas de magnesio forman parte del equipamiento estándar y contribuyen a reducir la masa no suspendida. A esto se suman neumáticos Pirelli P Zero R desarrollados específicamente para el Valen, con medidas de 275/35 ZR21 adelante y 325/30 ZR21 atrás.

Aston Martin Valen. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

Los neumáticos también hablan con el auto

Una de las tecnologías más interesantes es el sistema Pirelli Cyber Tyre. Los neumáticos pueden transmitir información en tiempo real a los sistemas electrónicos encargados de controlar el comportamiento dinámico del automóvil.

Aston Martin trabajó con Bosch Engineering para integrar esta tecnología. De esta manera, sistemas como el ESP, el ABS y el control de tracción pueden ajustar continuamente su funcionamiento tomando en cuenta información procedente de los neumáticos.

El conjunto se complementa con frenos cerámicos de carbono de 410 mm en el eje delantero y 360 mm en el trasero, además de amortiguadores semiactivos Bilstein DTX y una dirección revisada para ofrecer una respuesta más precisa.

Una carrocería pensada para generar carga

El diseño exterior tampoco se limita a buscar una apariencia llamativa. La parte delantera incorpora faros delgados, una parrilla de formas más agresivas y un divisor diseñado para gestionar mejor el aire.

Los laterales incorporan elementos destinados a controlar el flujo aerodinámico, mientras que en la zona inferior aparecen generadores de vórtices. En la parte posterior, Aston Martin utiliza un alerón integrado y una sección elevada que funciona como Gurney flap.

El escape de titanio también tiene su propia personalidad. Cuenta con cuatro salidas distribuidas en dos niveles y válvulas que modifican su funcionamiento según el modo de conducción.

El Aston Martin Valen. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

Solo 150 unidades

Dentro del habitáculo, el comprador podrá elegir entre diferentes combinaciones de cuero semianilina, Alcantara y cuero completo. También habrá opciones monocromáticas, bicolor y tricolor, junto con elementos impresos en 3D.

La consola central está orientada hacia el conductor y los asientos podrán ser deportivos Plus o unidades ligeras fabricadas en fibra de carbono. El espacio de equipaje alcanza 170 litros y existe un Touring Pack con maletas diseñadas específicamente para el modelo.

Aston Martin fabricará únicamente 150 unidades del Valen y las primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2027. El precio inicial será de $2 millones de dólares, una cifra que deja claro que este no será un deportivo para cualquiera, sino una pieza extremadamente exclusiva.

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