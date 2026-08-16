Nissan prueba una idea sorprendente para combatir el aquaplaning

Unos segundos pueden ser suficientes para que un auto deje de responder como espera el conductor cuando aparece una capa de agua sobre el pavimento. Nissan está estudiando una solución que podría intervenir justo en ese instante y ayudar a recuperar el contacto entre los neumáticos y la carretera.

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La propuesta aparece en una patente y utiliza movimientos rápidos de las ruedas delanteras para intentar desplazar el agua acumulada debajo de los neumáticos. La idea puede resultar poco habitual, pero busca atacar directamente uno de los principales problemas del aquaplaning.

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Este fenómeno ocurre cuando los neumáticos ya no consiguen evacuar correctamente el agua y comienzan a deslizarse sobre ella. En esas condiciones, girar, frenar o mantener la trayectoria puede volverse mucho más complicado.

Las ruedas podrían moverse hasta 20 veces por segundo

El sistema planteado por Nissan no recurriría simplemente a una reducción de potencia. La patente contempla pequeños movimientos laterales de las ruedas delanteras que podrían repetirse hasta 20 veces por segundo.

En determinadas situaciones, esos movimientos alcanzarían hasta 45 grados hacia cada lado. El objetivo sería apartar agua, barro, arena u otros elementos que puedan impedir que el neumático mantenga suficiente contacto con el asfalto.

La intervención tampoco sería aleatoria. La electrónica tendría que analizar la respuesta del vehículo y detectar cuándo existe una diferencia entre lo que el conductor intenta hacer y la reacción real del automóvil.

Una dirección que funciona de forma electrónica

Para llevar esta idea a la práctica, Nissan contempla el uso de un sistema de dirección steer-by-wire. Esta tecnología reemplaza la conexión mecánica tradicional por sensores y actuadores electrónicos que transmiten las órdenes del volante a las ruedas.

Ese detalle permitiría que las ruedas delanteras realicen las correcciones necesarias sin provocar movimientos violentos en el volante. También facilitaría que el sistema combine dirección y frenado para intentar estabilizar el vehículo.

La electrónica podría tener en cuenta las maniobras realizadas por el conductor y modificar su intervención en función de ellas. De esta manera, la tecnología no actuaría de forma aislada, sino como un apoyo durante una situación en la que recuperar el control puede resultar complicado.

Todavía es solo una patente

Nissan no ha confirmado que esta tecnología vaya a llegar a un vehículo de producción. Registrar una patente permite proteger una idea, pero no significa necesariamente que la compañía haya decidido convertirla en un sistema disponible para los compradores.

Aun así, el desarrollo resulta interesante porque muestra cómo los fabricantes buscan anticiparse a situaciones de riesgo en lugar de limitarse a reaccionar cuando ya ocurrió una pérdida de control.

Hasta que una solución de este tipo llegue a las calles, las medidas más importantes siguen estando en manos del conductor. Reducir la velocidad cuando llueve, revisar el estado de los neumáticos y evitar movimientos bruscos continúa siendo la mejor forma de reducir el riesgo de aquaplaning.

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