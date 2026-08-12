Ford prepara un SUV de $25,000 dólares para recuperar compradores

Comprar un vehículo nuevo en Estados Unidos se ha convertido en una tarea cada vez más difícil para quienes tienen un presupuesto limitado. Ford parece haber detectado precisamente ese problema y estaría preparando una respuesta con un SUV cuyo precio inicial rondaría los $25,000 dólares.

Lee también: Dodge presenta un Durango que parece salido de un taller de tuning

La propuesta todavía está lejos de ser un producto completamente definido. La compañía no ha revelado su nombre, dimensiones ni especificaciones, pero algunos concesionarios estadounidenses habrían conocido adelantos del proyecto en una reunión privada.

Puedes leer: China mete tres marcas en el top 10 mundial de fabricantes

Entre los elementos que más han llamado la atención aparece una carrocería de formas cuadradas y proporciones anchas, con cierto parecido al Ford Escape de primera generación.

Más que buscar una apariencia sofisticada, Ford apostaría por un vehículo práctico. La idea sería ofrecer un interior aprovechable, buena capacidad de carga y una posición de manejo elevada sin obligar al comprador a pagar lo que hoy cuesta buena parte de los SUV nuevos.

Gasolina e híbrido para ampliar las opciones

El modelo tendría una estrategia mecánica bastante tradicional. Los reportes apuntan a versiones de gasolina y también a alternativas híbridas, aunque todavía no existen datos oficiales sobre potencia, consumo o sistemas de tracción.

Esa combinación permitiría que Ford se acerque a compradores con necesidades diferentes. La versión de gasolina podría convertirse en la puerta de entrada a la gama, mientras que el híbrido tendría como principal atractivo un menor consumo, especialmente para quienes utilizan el vehículo a diario.

El proyecto, además, estaría separado de la arquitectura Universal EV que Ford prepara para sus próximos eléctricos de precio más accesible. La compañía parece apostar así por mantener varias rutas abiertas en lugar de esperar que todos sus clientes den el salto a un vehículo eléctrico.

Un precio que podría marcar la diferencia

Si finalmente llega al mercado cerca de los $25,000 dólares, el nuevo SUV tendría un argumento bastante poderoso. Incluso con los cargos adicionales, los paquetes opcionales y el sobreprecio habitual de las versiones mejor equipadas, Ford podría recuperar una zona del mercado que cada vez tiene menos alternativas.

El objetivo tampoco sería enfrentarse a productos de lujo. La apuesta estaría dirigida a personas que necesitan un vehículo nuevo y que hoy podrían estar mirando un auto usado, un sedán económico o un crossover básico de otra marca.

Ese precio también tendría importancia dentro de la propia Ford. El SUV se colocaría por debajo de la Maverick y ayudaría a ampliar la oferta de modelos con una barrera de entrada más baja. En un mercado donde cruzar los $30,000 dólares es cada vez más sencillo, regresar a una cifra cercana a los $25,000 dólares podría ser una herramienta comercial bastante atractiva.

México aparece como una pieza importante

Otra parte interesante del proyecto está relacionada con su posible producción. La información disponible vincula un crossover híbrido de Ford con la planta de Hermosillo, México, y señala que la fabricación comenzaría alrededor de 2029.

Ford todavía no ha confirmado que ese proyecto sea exactamente el mismo SUV que habrían conocido algunos distribuidores, por lo que conviene tomar la conexión con cautela. Aun así, producirlo en Norteamérica tendría sentido para un vehículo cuyo principal objetivo sería mantener un precio competitivo.

Todavía quedan muchas preguntas por resolver. Ford no ha mostrado el diseño definitivo, tampoco ha informado cuánto espacio tendrá, qué equipamiento incluirá de serie o qué diferencias habrá entre sus distintas versiones.

Seguir leyendo:

Trump arremete con todo contra los eléctricos y presume de su decisión

Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 estrena diseño, potencia y tecnología

Autos que pueden alertar de un terremoto: cómo funciona la tecnología y qué existe en EE.UU.