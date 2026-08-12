Mercedes-AMG tendrá un SUV eléctrico con más de 1,000 hp

Mercedes-AMG está preparando un SUV que difícilmente pasará inadvertido. La división deportiva de la marca alemana ya mostró las primeras imágenes de este modelo eléctrico, aunque todavía permanece oculto bajo una cubierta que deja bastante espacio para las especulaciones.

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Lo que sí parece claro es que no se tratará de un SUV convencional. El proyecto será el segundo modelo desarrollado sobre la plataforma AMG.EA, una arquitectura pensada específicamente para los vehículos eléctricos de altas prestaciones de la compañía.

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La relación con el futuro AMG GT 4-Door eléctrico también resulta evidente. Algunos elementos de iluminación, las proporciones musculosas y la parte frontal apuntan hacia un diseño que buscará diferenciarse de los SUV más discretos de Mercedes-Benz.

Carrocería grande con actitud de deportivo

Las imágenes no permiten conocer todavía todos los detalles, pero ya dejan ver una carrocería ancha, pasos de rueda marcados y una sección frontal de aspecto contundente. La firma luminosa también parece tener un papel importante, con elementos inspirados en la estrella de tres puntas.

En la parte posterior aparece otro detalle llamativo. Las luces parecen incorporar pequeñas estrellas de Mercedes dentro de una forma circular, un recurso que también estará presente en el AMG GT 4-Door eléctrico.

La estrategia tiene sentido para una marca que quiere entrar con fuerza en el segmento de los SUV eléctricos deportivos. Aquí la pelea no será únicamente por espacio o comodidad, sino por prestaciones frente a modelos como el Porsche Cayenne eléctrico y el Lotus Eletre.

La potencia podría superar los 1,000 hp

Mercedes-AMG todavía guarda silencio sobre el nombre y las especificaciones definitivas. Sin embargo, existe la posibilidad de que este SUV recurra a una configuración de tres motores eléctricos, siguiendo la línea tecnológica que prepara la compañía para su gama de alto rendimiento.

El brutal Mercedes-AMG GLC 53. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El AMG GT 4-Door eléctrico ofrece una referencia bastante clara sobre lo que podría venir. Su versión GT55 alcanza 805 hp, mientras que el GT63 podría llegar a unos 1,153 hp. Una mecánica similar aplicada a un SUV colocaría al nuevo modelo entre los eléctricos de producción más potentes.

Pero tener una cifra enorme de potencia no será suficiente. AMG también tendrá que resolver aspectos como el peso, la autonomía, la capacidad de carga rápida y la gestión térmica de la batería. Todo eso será determinante para que el SUV pueda comportarse como un verdadero AMG y no simplemente como un vehículo eléctrico extremadamente rápido.

Una plataforma creada para los AMG eléctricos

La arquitectura AMG.EA permitirá que los ingenieros de Affalterbach trabajen desde el comienzo con las necesidades de un vehículo eléctrico deportivo. La distribución de masas, la refrigeración y la respuesta de los motores forman parte de una receta diferente a la utilizada en los modelos AMG derivados de plataformas convencionales.

El AMG GT 4-Door eléctrico utiliza una batería de 106 kWh y tiene una autonomía aproximada de 300 millas. El SUV podría aprovechar parte de esa tecnología, aunque su mayor tamaño y peso podrían modificar considerablemente sus cifras definitivas.

Por ahora, Mercedes-AMG no ha confirmado cuándo mostrará el vehículo sin camuflaje. El despliegue de los primeros teasers hace pensar que la presentación podría producirse antes de terminar el año, mientras que su llegada a los concesionarios estaría prevista hacia finales de 2027.

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