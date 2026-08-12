Cadillac lleva al Escalade IQ a otro nivel por $55,000 dólares

Existen clientes para los que comprar el SUV más lujoso de Cadillac no es suficiente. También quieren que el vehículo tenga algo que no pueda encontrarse fácilmente en otro estacionamiento. Para ellos, la marca estadounidense acaba de llevar el Escalade IQ a un terreno mucho más exclusivo.

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El programa se llama Curated by Cadillac Escalade IQ y convierte la configuración del SUV eléctrico en una experiencia prácticamente artesanal. El cliente tendrá acceso a una enorme variedad de pinturas, materiales y combinaciones para construir una unidad que refleje sus propios gustos.

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La propuesta toma inspiración de modelos mucho más exclusivos, aunque aplicada a uno de los vehículos más reconocibles de Cadillac. La marca ya había explorado este concepto con el Celestiq y ahora lo traslada al Escalade IQ.

Más de 160 opciones para la carrocería

La pintura será uno de los grandes protagonistas. Curated by Cadillac ofrece más de 160 colores y acabados exteriores, con alternativas sólidas, metalizadas, tricapa, esmeriladas y mates.

La intención es alejarse del típico configurador con un puñado de colores. Un comprador puede optar por una tonalidad discreta que refuerce el aspecto tecnológico del SUV o ir por algo mucho más atrevido para convertirlo en una pieza difícil de confundir.

Además, el proceso no se limita a marcar opciones en una pantalla. Cadillac incorpora un servicio de conserjería y un asesor de diseño que acompañará al cliente y al concesionario en la creación del vehículo.

El interior también se puede transformar

La personalización continúa dentro del Escalade IQ. Cadillac permite elegir hasta 44 colores para el habitáculo y combinarlos en elementos como los asientos de las tres filas, la consola central y las alfombrillas.

Eso abre muchas posibilidades para quienes quieran un interior uniforme o, por el contrario, una combinación de tonos contrastantes. En un SUV de estas dimensiones, la diferencia puede ser especialmente evidente porque hay mucho más espacio para trasladar el concepto de personalización a distintas zonas.

El objetivo de Cadillac es que el resultado tenga una identidad propia y que esa identidad no se limite a la pintura exterior.

Cada unidad tendrá un tratamiento especial

La exclusividad también llegará al proceso de fabricación. Los Escalade IQ elegidos para el programa serán ensamblados a mano en el Artisan Center de Warren, Michigan.

Hennessey Cadillac Escalade-V H1000. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

Cadillac señala que la pintura será aplicada manualmente y que los vehículos pasarán por estándares específicos de calidad y apariencia. Cada unidad tendrá además un VIN único y una insignia de fabricante serializada.

Aunque la compañía no ha anunciado un número máximo de unidades, sí deja claro que la disponibilidad será extremadamente limitada. Por eso, aunque el Escalade IQ pertenece a la gama habitual de Cadillac, una versión Curated by Cadillac tendrá una identidad bastante más exclusiva.

La personalización cuesta casi $55,000 dólares

Todo este trabajo tiene un precio considerable. El paquete Curated by Cadillac parte de aproximadamente $54,995 dólares, una cantidad que se suma al valor del propio Escalade IQ.

El SUV eléctrico comienza en $127,405 dólares, por lo que solamente el programa de personalización representa una inversión importante frente al precio base del vehículo.

Para determinados compradores, precisamente ahí está el atractivo, que no se trata simplemente de tener un Escalade IQ eléctrico, sino de conseguir uno configurado de una manera que difícilmente se repetirá.

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