Rezvani Beast X, un Corvette convertido en una máquina extrema

Rezvani tomó un Corvette E-Ray y decidió llevarlo hasta un extremo que poco tiene que ver con el deportivo original. El resultado es el Beast X, una máquina de 1,560 hp que mezcla fibra de carbono, tecnología de competición y una estética inspirada en aviones de combate.

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La inspiración llegó de un lugar bastante particular. Rezvani llevó al automóvil varios elementos visuales propios de los aviones de combate, desde las formas de la carrocería hasta una aerodinámica pensada para mantenerlo pegado al asfalto cuando la velocidad comienza a subir.

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El resultado tiene 1,560 caballos de fuerza y, según la compañía, puede pasar de 0 a 60 mph en apenas 1.9 segundos. Son cifras que colocan al Beast X en un territorio reservado para máquinas extremadamente exclusivas.

Fibra de carbono para reducir peso

La carrocería fue reconstruida completamente en fibra de carbono. El material no está ahí únicamente para darle una apariencia exótica, sino para reducir masa y ayudar a que toda esa potencia pueda aprovecharse de manera efectiva.

Rezvani también trabajó sobre las superficies exteriores para gestionar el flujo de aire. Con semejante capacidad de aceleración, la aerodinámica tiene una función mucho más importante que simplemente hacer que el vehículo luzca agresivo.

Las ruedas de magnesio también aportan a esa búsqueda de menor peso. Cada una puede reducir aproximadamente siete libras de masa no suspendida, algo que tiene efectos sobre la respuesta de la dirección, la frenada y el comportamiento general del auto.

Un V8 biturbo con 1,560 hp

La parte mecánica es todavía más impresionante. El Beast X utiliza un V8 biturbo de 6.2 litros desarrollado a medida, capaz de generar 1,560 hp y 1,280 libras-pie de torque.

El motor trabaja con tracción integral permanente y una transmisión DCT de doble embrague y ocho velocidades. La combinación busca entregar los cambios con rapidez y mantener el motor en la zona adecuada para aprovechar semejante cantidad de potencia.

Rezvani asegura que el resultado permite alcanzar 60 mph desde parado en 1.9 segundos. Más allá de la cifra, lo interesante es la forma en que la compañía ha modificado prácticamente todos los componentes necesarios para que el Beast X pueda manejar esa fuerza.

También quiere salir del asfalto

Aunque parece diseñado para dominar una pista, el Beast X no se limita a ese escenario. Rezvani incorporó un sistema de gestión del terreno con diferentes modos para condiciones como arena, barro, rocas y nieve, además de una configuración para el uso cotidiano.

El Rezvani Beast X. Crédito: Rezvani. Crédito: Cortesía

El modo Baja California es uno de los elementos más particulares del proyecto y refuerza esa intención de combinar prestaciones extremas con cierta capacidad para enfrentarse a terrenos complicados.

La suspensión adaptativa de doble horquilla también fue modificada para controlar las fuerzas que aparecen durante aceleraciones, frenadas y cambios rápidos de dirección.

Solo cinco unidades llegarán a producción

El habitáculo sigue la misma receta exterior. Los asientos de fibra de carbono tienen un diseño pensado para sujetar mejor al conductor durante las maniobras más exigentes y pueden personalizarse en diferentes zonas.

Pero lo verdaderamente exclusivo estará en la cantidad de unidades. Rezvani confirmó que únicamente fabricará cinco Beast X, por lo que estamos ante un vehículo que será mucho más raro que la mayoría de los superdeportivos de producción limitada.

La compañía todavía no ha revelado el precio definitivo. Para quienes quieran asegurar una de esas cinco unidades, la reserva reembolsable tiene un valor de $1,500 dólares.

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