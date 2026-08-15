Estas son las 10 mejores aseguradoras de autos en EE.UU. para 2027

Encontrar una póliza que realmente convenga no consiste simplemente en quedarse con la aseguradora que ofrece la cotización más baja. Una tarifa atractiva puede esconder un deducible elevado, menos coberturas o condiciones que terminan pesando cuando llega el momento de presentar un reclamo.

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Pensando en 2027, hay compañías que destacan precisamente por ofrecer alternativas diferentes según el perfil del conductor.

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Algunas compiten con descuentos y herramientas digitales, mientras otras apuestan por agentes, coberturas más completas o productos pensados para vehículos específicos.

Progressive

Progressive continúa siendo una de las opciones más completas para quienes buscan combinar precio y flexibilidad. Su oferta incluye responsabilidad civil, colisión y asistencia en carretera, además de alternativas basadas en los hábitos de conducción.

También permite ajustar diferentes elementos de la póliza y ofrece descuentos que pueden resultar interesantes para determinados perfiles.

Los Prius HEV 2023 están en ese retiro masivo. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

GEICO y Safeco

GEICO mantiene una posición fuerte entre los conductores que priorizan descuentos y facilidad para gestionar su seguro. Su plataforma digital permite realizar buena parte de los trámites sin necesidad de acudir a una oficina.

Safeco, perteneciente a Liberty Mutual, toma otro camino. Trabaja mediante agentes independientes y puede resultar atractiva para quienes prefieren recibir asesoramiento personalizado antes de elegir coberturas.

Travelers y Allstate

Travelers es una alternativa interesante para quienes buscan una compañía con una oferta amplia y experiencia en el sector. Cuenta con atención para reclamos durante todo el día y distintas posibilidades de personalización.

Allstate, por su parte, pone bastante énfasis en el acompañamiento de sus agentes. Sus programas incluyen descuentos por combinar pólizas y beneficios vinculados con la conducción segura.

Más del Nissan Rogue 2026.5. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Nationwide y Chubb

Nationwide tiene una carta especialmente interesante para quienes utilizan poco el automóvil. Su programa SmartMiles permite calcular parte del costo de acuerdo con las millas recorridas, algo que puede beneficiar a quienes trabajan desde casa o realizan pocos desplazamientos.

Chubb juega en otra categoría. Su propuesta está más orientada a propietarios de vehículos de lujo, coleccionistas y clientes que buscan límites de cobertura elevados y un servicio de atención más exclusivo.

The Hartford, Plymouth Rock y Branch

The Hartford destaca por sus productos dirigidos a conductores mayores y por los beneficios disponibles para miembros de AARP. También ofrece incentivos para quienes realizan determinados procesos de manera digital.

Plymouth Rock tiene un alcance más regional y está especialmente enfocada en el noreste de Estados Unidos. Entre sus opciones aparecen descuentos por varios vehículos, conducción segura y distintas coberturas adicionales.

Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Branch representa una propuesta más reciente y centrada en la experiencia digital. Su proceso de contratación busca ser rápido y sencillo, algo que puede atraer a conductores que prefieren gestionar todo desde internet.

El precio no debería ser el único criterio

La póliza más barata no necesariamente es la que termina costando menos. Un deducible alto puede reducir la prima, pero también significa desembolsar más dinero después de un accidente.

El estado donde vive el conductor, su historial, el tipo de vehículo, las millas recorridas y los descuentos disponibles pueden cambiar considerablemente una cotización. Por eso, antes de decidir, lo recomendable es comparar varias compañías y revisar qué incluye realmente cada propuesta.

Para 2027, estas 10 aseguradoras ofrecen alternativas bastante distintas. La clave está en encontrar la que encaje con el vehículo, el presupuesto y la forma en que cada persona utiliza su automóvil.

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