Lamborghini Revuelto SV, un misil de 1,065 caballos de fuerza

Si alguien pensaba que el Lamborghini Revuelto ya estaba cerca del límite, la marca italiana acaba de demostrar que todavía quedaba bastante margen. El nuevo Revuelto SV toma la fórmula del superdeportivo híbrido y la lleva a un terreno mucho más radical, con 1,065 caballos de fuerza, una puesta a punto enfocada en circuito y una carrocería trabajada prácticamente en cada detalle.

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La receta conserva uno de los grandes protagonistas de Lamborghini, un V12 atmosférico de 6,5 litros capaz de girar hasta 9,500 rpm. Pero esta vez el motor de combustión trabaja junto a tres propulsores eléctricos y una batería de 7,3 kWh para entregar una respuesta todavía más contundente.

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El resultado no es simplemente un Revuelto con más potencia. Lamborghini intervino la aerodinámica, la suspensión, los frenos, los neumáticos y hasta la gestión electrónica para convertirlo en su automóvil de producción más potente y rápido hasta ahora.

Más potencia y una producción muy limitada

El V12 por sí solo desarrolla 825 caballos de fuerza a 9,250 rpm. Cuando entra en acción todo el sistema híbrido, la cifra conjunta llega a 1,065 caballos de fuerza, 50 más que el Revuelto convencional. El torque máximo alcanza 1,051 libras-pie.

Con semejante arsenal, el Revuelto SV puede pasar de 0 a 60 mph en apenas 2,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 227 mph, equivalentes a 345 km/h.

Lamborghini, además, decidió que no será un automóvil para cualquiera. La producción estará limitada a 1,963 unidades, un número que hace referencia al año en que nació Automobili Lamborghini. Eso le añade todavía más atractivo para quienes buscan algo realmente poco común dentro de la gama.

Mucho más que un kit aerodinámico

Buena parte del trabajo está escondido en la forma en que el aire rodea al vehículo. El Revuelto SV genera 80% más carga aerodinámica total que el Revuelto y supera en 10% la cifra del Aventador SVJ. La relación entre carga y resistencia también mejora 60% frente al modelo convencional.

El frontal incorpora una solución denominada Omega, mientras que el nuevo divisor ayuda a enviar aire hacia los radiadores laterales. Atrás aparece un alerón inspirado en la competición junto con un elemento Gurney que aumenta la carga sobre el eje posterior.

La aerodinámica también tiene una misión térmica. Lamborghini asegura que la refrigeración de los frenos mejora 12%, algo fundamental cuando el automóvil se lleva a un circuito y se exige al máximo durante varias vueltas.

Lamborghini Revuelto SV. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Suspensión, frenos y neumáticos para buscar tiempos

La transformación continúa debajo de la carrocería. El Revuelto SV estrena una suspensión con amortiguadores pasivos ajustables manualmente derivados de la tecnología GT3. Según Lamborghini, esta configuración aporta 17% más de agilidad y 10% más de agarre lateral respecto al Revuelto estándar.

Los frenos también reciben un tratamiento especial. El sistema CCM-R Plus de carbono-cerámica incorpora tecnología desarrollada con soluciones procedentes de la competición. Los discos delanteros tienen 420 x 40 milímetros y los traseros 410 x 32 milímetros.

Una de las cifras más llamativas aparece al frenar. Lamborghini asegura que el Revuelto SV puede pasar de 200 a 0 km/h en 110 metros. El sistema también mejora 11% la deceleración máxima y aumenta 23% la capacidad de disipar calor.

A esto se suman neumáticos Bridgestone específicos, incluidos los Potenza Race R, unos semi-slick homologados para carretera que están claramente pensados para quienes quieran llevar el Lamborghini al circuito.

Un volante que también sirve para jugar con el límite

El conductor tiene además una herramienta nueva para decidir cuánto quiere acercarse al extremo. Se trata del modo Pilota, que incorpora una configuración de control de tracción con cinco etapas y permite adaptar el comportamiento del vehículo según las condiciones de la pista.

El sistema trabaja con un sensor inercial 6D capaz de analizar movimientos como el cabeceo, el balanceo y la guiñada, además de las aceleraciones del vehículo. Esa información ayuda a los sistemas electrónicos a reaccionar con mayor precisión cuando cambia el nivel de adherencia.

El Lamborghini Revuelto SV. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Lamborghini afirma que esta tecnología puede reducir hasta 10% las distancias de frenado en determinadas situaciones.

Un habitáculo que tampoco quiere parecer convencional

Por dentro, la receta sigue la misma filosofía. El carbono aparece en los paneles de las puertas y en la estructura de los asientos deportivos. También existe la posibilidad de instalar asientos monocasco fabricados en fibra de carbono para acercar todavía más la experiencia a la de un auto de competición.

El programa Ad Personam permite personalizar materiales, colores y diferentes elementos del interior. Incluso los controles reciben detalles específicos para esta variante, incluido el selector Pilota.

El Revuelto SV, en definitiva, no parece concebido para ser simplemente el siguiente escalón de la familia. Lamborghini tomó uno de sus modelos más importantes y decidió convertirlo en una máquina mucho más enfocada en las sensaciones fuertes. Y lo interesante es que, pese a toda la electrificación que lleva debajo, el corazón sigue siendo ese V12 atmosférico capaz de estirar hasta las 9,500 rpm.

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