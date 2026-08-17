Lucid Gravity GT-S, músculo eléctrico para siete pasajeros

El Lucid Gravity GT-S llega para cambiar la idea que muchos tienen de un SUV familiar. La nueva versión de alto rendimiento combina sus tres filas de asientos con una potencia de 1,070 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 3,1 segundos.

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La fórmula resulta especialmente llamativa porque Lucid no sacrificó la practicidad del modelo para conseguir estas cifras. El Gravity GT-S mantiene espacio para hasta siete adultos, pero recibe una preparación específica para ofrecer una conducción mucho más deportiva.

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Más potencia sin renunciar al espacio

Lucid coloca al Gravity GT-S junto al Air Sapphire como una de sus grandes apuestas de alto rendimiento. La marca incluso lo presenta como el SUV eléctrico de tres filas más potente de Estados Unidos, una carta de presentación bastante contundente.

La cifra de potencia no es su único argumento. El modelo incorpora una puesta a punto específica para responder mejor en curvas y transmitir mayor seguridad cuando aumenta la velocidad.

Para conseguirlo, el SUV equipa de serie el Dynamic Handling Package, que incluye dirección independiente en las ruedas traseras. Esta solución ayuda a mejorar la maniobrabilidad y permite que un vehículo de grandes dimensiones se sienta más ágil.

Suspensión que cambia el carácter del SUV

El Gravity GT-S también cuenta con una suspensión neumática adaptativa de tres cámaras. El sistema puede modificar la altura del vehículo según las condiciones de manejo.

Cuando se busca un comportamiento más deportivo, puede reducir la altura para favorecer la estabilidad y el desempeño aerodinámico. En trayectos cotidianos, en cambio, la configuración puede enfocarse en ofrecer una marcha más confortable.

Por fuera, Lucid utiliza detalles azules para identificar esta variante. Las pinzas de freno y otros elementos de la carrocería adoptan ese tono, creando una diferencia visual respecto a las demás versiones del Gravity sin cambiar por completo su diseño.

Interior del Lucid Gravity GT-S. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Un interior con identidad propia

La personalidad del GT-S también se traslada al habitáculo. El SUV incorpora un interior Mojave PurLuxe Premium acompañado por diferentes detalles azules.

Ese color aparece en las costuras, los ribetes de la primera y segunda fila, los cinturones de seguridad y el volante. También está presente en otros puntos del interior, mientras que los reposacabezas delanteros llevan el logotipo de Lucid Bear en relieve.

Todo esto busca que el conductor y los pasajeros sepan desde el primer momento que están ante una versión especial, sin sacrificar la sensación de lujo que caracteriza al Gravity.

El precio de este SUV deportivo

El Lucid Gravity GT-S parte de $125,900 dólares en Estados Unidos, antes de impuestos, registro, opciones y otros cargos. A esa cifra se suma un cargo de destino y entrega de $1,850 dólares.

Quienes quieran el interior de cuero Tahoe tendrán que añadir $1,300 dólares. Por ahora, Lucid indica que esta versión estará disponible exclusivamente en Estados Unidos.

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