El Xiaomi SU7 supera un increíble número de ventas en menos de tres años

Xiaomi necesitó poco más de dos años para convertir al SU7 en uno de los grandes fenómenos de su incursión en la industria automotriz.

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El sedán eléctrico acaba de superar las 500,000 unidades vendidas, un resultado especialmente llamativo si se tiene en cuenta el poco tiempo que lleva en el mercado.

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La cifra llegó después de poco más de 28 meses desde el inicio de sus entregas, que comenzaron en abril de 2024. Además, el dato tiene un detalle importante que hace todavía más llamativo el resultado. El SU7 ha conseguido todo este volumen de ventas exclusivamente en China.

Medio millón de unidades

Xiaomi confirmó que el SU7 rebasó recientemente la barrera de las 500,000 unidades. El modelo se convirtió así en el principal protagonista de la ofensiva de la compañía en el mercado automotor.

La familia eléctrica de Xiaomi ya supera las 760,000 unidades entregadas si se suman el SU7 y el SUV YU7. Sin embargo, el sedán continúa siendo el principal responsable de buena parte de ese resultado.

Durante sus primeros 230 días de comercialización, el SU7 ya había alcanzado las 100,000 unidades. Desde entonces, el ritmo de ventas ha permitido que el modelo siga acumulando cifras importantes.

El Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

El SU7 sigue liderando la gama

Los registros más recientes en China muestran la importancia que mantiene el sedán dentro de la estrategia de Xiaomi. En un solo mes alcanzó 21,044 matriculaciones, equivalentes al 67,3% de las ventas de vehículos eléctricos de la marca, que sumaron 31,267 unidades.

El SU7 es un sedán de prácticamente 5 metros de longitud y cuenta con diferentes configuraciones mecánicas. Su éxito también ha estado acompañado por una enorme atención pública, algo que convirtió al modelo en mucho más que una simple apuesta de Xiaomi por los autos eléctricos.

Aunque las cifras acumuladas siguen siendo contundentes, el comportamiento más reciente muestra que mantener ese ritmo tampoco será sencillo. En lo que va del año, el SU7 registra 101,540 ventas, una cifra 43,62% inferior a la conseguida en el mismo periodo del año anterior.

Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Un debut que terminó convertido en fenómeno

El éxito del SU7 tiene todavía más peso por tratarse del primer automóvil de producción de Xiaomi. La compañía, conocida mundialmente por sus productos electrónicos, entró en un sector completamente distinto y consiguió posicionar rápidamente su sedán eléctrico.

Ahora el reto será mantener el interés alrededor del modelo mientras amplía su oferta de vehículos. El YU7 ya se sumó a la familia y también ha conseguido buenos resultados, pero el SU7 continúa siendo la pieza que explica buena parte del impacto comercial de Xiaomi en los autos eléctricos.

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