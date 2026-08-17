Ford Fathom 2028, la pickup eléctrica que costará menos de $30,000 dólares

Pagar más de $40,000 o $50,000 dólares por una pickup eléctrica puede hacer que más de un comprador prefiera esperar.

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Ford parece haber detectado justamente ese problema y prepara una alternativa mucho más accesible con la Fathom, una camioneta compacta que llegará como modelo 2028.

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La propuesta resulta interesante por una razón sencilla. Su precio de entrada será de $28,350 dólares antes del cargo de destino de $1,595 dólares, lo que deja el costo final en $29,945 dólares. Con esa cifra, la Fathom quedaría mucho más cerca de una pickup compacta de gasolina que de los modelos eléctricos más costosos del mercado.

Una eléctrica con precio de pickup tradicional

La estrategia de Ford apunta a un público que quiere una camioneta práctica sin tener que asumir el costo de una pickup eléctrica de grandes dimensiones.

De hecho, el precio anunciado la coloca cerca de lo que cuesta una Ford Maverick, mientras que queda muy por debajo de la F-150 Lightning.

La Fathom será además el primer modelo basado en la Universal Electric Vehicle Platform de Ford. La compañía desarrolló esta arquitectura buscando reducir la complejidad de fabricación y contener los costos de sus próximos vehículos eléctricos.

Ese punto puede terminar siendo incluso más importante que la propia camioneta. Si Ford consigue producir una eléctrica con un precio cercano al de modelos de combustión, podría abrir una puerta que hasta ahora ha permanecido bastante limitada.

Dos opciones de tracción y una batería todavía desconocida

La versión de entrada tendrá tracción trasera y utilizará un motor de imanes permanentes desarrollado por Ford. También habrá una configuración con tracción total, que añadirá un motor de inducción en el eje delantero.

Todavía quedan datos importantes por conocer. Ford no ha revelado la potencia, la capacidad de remolque, la carga útil ni la autonomía de la Fathom. Tampoco se conoce la capacidad exacta de su batería estándar.

La camioneta utilizará baterías de litio-ferrofosfato, una química que puede ayudar a mantener los costos bajo control y que destaca por su durabilidad. También habrá una batería de mayor capacidad para quienes necesiten recorrer más distancia entre recargas.

Compacta, pero con espacio para trabajar

Ford apuesta por una carrocería de cabina doble y cuatro puertas. Aunque las dimensiones estarán cerca de las de la Maverick, la marca asegura que el interior ofrecerá más espacio para los pasajeros que un Toyota RAV4.

A eso se suma un frunk delantero, que permitirá guardar objetos en un compartimento adicional y protegido. La Fathom también tendrá una pantalla central de gran tamaño, navegación integrada con Apple Maps, llave digital mediante una aplicación y carga bidireccional.

Esta última función puede resultar especialmente útil para quienes utilizan la pickup fuera de la ciudad, ya que permitirá aprovechar la energía almacenada para alimentar herramientas, equipos de camping y otros dispositivos.

La tecnología también será parte de la apuesta

Todos los ejemplares de la Fathom serán compatibles con BlueCruise, el sistema de asistencia de conducción manos libres de Ford. Su disponibilidad no significa necesariamente que venga incluida sin costo, pero sí representa un elemento tecnológico interesante para una pickup de este precio.

La producción se realizará en la planta Louisville Assembly, en Kentucky. Ford tiene previsto abrir las reservas a comienzos de 2027 y comenzar la comercialización en otoño de ese mismo año como modelo 2028.

Todavía faltan muchas respuestas, especialmente sobre autonomía y capacidades de trabajo. Sin embargo, si Ford logra mantener el precio prometido, la Fathom podría convertirse en una de esas pickups por las que realmente vale la pena esperar antes de gastar mucho más en una eléctrica.

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