¡$40 millones! El primer Ferrari eléctrico alcanza un precio récord

Ferrari acaba de ponerle una cifra gigantesca a su entrada en la era eléctrica. El primer Luce fabricado por la marca italiana, identificado con el VIN 0, cambió de manos por $40 millones dólares en una subasta celebrada en California.

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Más allá de la cantidad, hay un detalle que explica buena parte de semejante resultado. No se trataba de un Ferrari cualquiera, sino de la unidad que quedará registrada como la primera de la nueva etapa eléctrica del Cavallino Rampante. Para los coleccionistas, ese tipo de condición puede ser tan importante como la potencia, el diseño o la tecnología del automóvil.

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La operación se realizó durante la Monterey Car Week 2026, uno de los encuentros más importantes para el mundo de los autos de colección. El escenario fue Pebble Beach, donde una vez más los modelos más exclusivos se convirtieron en protagonistas de cifras difíciles de imaginar para un vehículo nuevo.

Herbert Wertheim vuelve a apostar por Ferrari

El comprador fue Herbert “Herbie” Wertheim, empresario, inventor, filántropo y reconocido coleccionista de Ferrari. No es la primera vez que el estadounidense desembolsa una suma considerable por una pieza especial de Maranello.

En 2025, Wertheim pagó cerca de $26 millones dólares por un Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, precisamente otra unidad con un significado especial dentro de la producción de la marca.

Ahora incorporó a su colección un automóvil que podría tener todavía mayor relevancia histórica. El Luce VIN 0 no destaca únicamente por ser exclusivo. Es el punto de partida de una nueva familia de Ferrari y, por esa razón, su lugar dentro de la historia de la compañía ya está asegurado.

Una compra que también tiene un propósito solidario

La subasta tuvo además un objetivo benéfico. El dinero recaudado será destinado a la Ferrari Foundation, que desarrolla programas relacionados con educación y formación.

Entre los proyectos contemplados aparece la reconstrucción de instalaciones educativas dañadas por incendios forestales en California. También se espera que parte de los recursos ayude a impulsar iniciativas de capacitación técnica relacionadas con Ferrari y el sector automotor.

Así, los $40 millones dólares pagados por el Luce no representan solamente una transacción entre un fabricante y un coleccionista. El automóvil también sirvió como vehículo para recaudar recursos destinados a proyectos educativos.

The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold for $40,000,000 USD at our Monterey sale.



Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey? pic.twitter.com/Cr3LsKAE0D — RM Sotheby's (@rmsothebys) August 16, 2026

El desafío eléctrico de Ferrari apenas comienza

El resultado de esta subasta deja una señal interesante. Ferrari todavía tiene por delante el desafío de demostrar que un modelo eléctrico puede despertar la misma emoción que sus reconocidos V8 y V12.

El Luce tendrá precisamente esa responsabilidad. Su importancia no estará limitada a la tecnología eléctrica, sino a la capacidad de Ferrari para conservar elementos como el desempeño, el diseño, la exclusividad y ese componente emocional que sus clientes esperan encontrar en cada automóvil.

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