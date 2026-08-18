El Mustang Dark Horse SC ahora también quiere conquistar el cielo

Hay algo particularmente atractivo en escuchar un V8 potente mientras el viento entra directamente al habitáculo. Ford quiere llevar esa experiencia a otro nivel con el nuevo Mustang Dark Horse SC Convertible 2027, un descapotable que conserva el carácter agresivo del modelo, pero añade una dosis importante de libertad al volante.

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La cifra que manda aquí son sus 795 caballos de fuerza. El protagonista es un V8 sobrealimentado de 5.2 litros que entrega además 660 libras-pie de torque. Toda esa fuerza llega a las ruedas mediante una transmisión de doble embrague de siete velocidades.

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No es simplemente un Dark Horse SC al que le quitaron el techo. Ford trabajó en la configuración del automóvil para que pudiera mantener sus prestaciones sin convertir cada recorrido en una experiencia incómoda.

Una puesta a punto pensada para viajar

La suspensión MagneRide recibe una calibración específica para esta versión. El sistema utiliza amortiguadores magnetorreológicos que pueden modificar su respuesta constantemente, pero Ford decidió darle al convertible una configuración algo menos agresiva que la del coupé.

La razón tiene sentido. Mientras el Dark Horse SC cerrado puede enfocarse más claramente en el rendimiento y las jornadas de circuito, el descapotable busca combinar esa capacidad con una conducción más agradable para viajes y trayectos cotidianos.

El resultado es un Mustang que quiere jugar en dos terrenos. Puede ofrecer una buena dosis de adrenalina cuando el conductor lo exige, pero también pretende comportarse como un gran turismo cuando llega el momento de recorrer kilómetros.

Un color que cambia con la luz

Ford también quiso darle al nuevo convertible una identidad visual propia. Entre las opciones aparece Precision Purple Metallic, un color inspirado en el Blue Ember Metallic del Dark Horse y que recupera el espíritu de los antiguos Mustang Cobra con tonos Mystichrome.

La pintura puede mostrar matices diferentes dependiendo de cómo reciba la luz, con variaciones que van desde tonos rojizos hasta otros más cercanos al rosa.

Para el interior, Ford ofrece las combinaciones Black Onyx y Space Gray. Son alternativas bastante más sobrias que permiten que la carrocería sea la verdadera protagonista.

¿Cuánto costará el Dark Horse SC Convertible?

Ford todavía no ha revelado el precio oficial del Mustang Dark Horse SC Convertible 2027. Sin embargo, las primeras estimaciones apuntan a que podría costar alrededor de $5,000 dólares más que la versión coupé.

Con esa diferencia, el precio podría situarse cerca de los $110,000 dólares antes de sumar opciones y otros cargos. La cifra definitiva se conocerá más adelante.

Los pedidos para los clientes de Estados Unidos están previstos para el otoño de 2026, mientras que las primeras unidades deberían llegar a los concesionarios en la primavera de 2027.

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