Gboard esconde una animación secreta que solo aparece si escribes a toda velocidad en tu móvil

Si tienes instalado el teclado de Google en tu Android, prepárate para una sorpresa que te va a sacar una sonrisa. La compañía de Mountain View está ultimando una animación especial que solo se muestra cuando escribes a alta velocidad, un guiño visual pensado para celebrar ese momento mágico en el que tus dedos vuelan sobre la pantalla y las palabras fluyen sin esfuerzo.

La pista la descubrió el equipo de Android Authority al analizar el código de la versión beta 18.0.3.954559732 de Gboard para Android. Aunque Google todavía no ha hecho ningún anuncio oficial, el efecto ya vive dentro de la aplicación y tiene pinta de estar muy avanzado. Aquí te contamos en qué consiste y qué tendrás que hacer para verlo en tu dispositivo antes que nadie.

En qué consiste la nueva animación de Gboard

Imagina la escena. Estás respondiendo un mensaje importante, entras de lleno en la conversación y de pronto el teclado parece convertirse en una extensión de tus propias manos. Pues bien, Google quiere que ese instante se sienta todavía más épico.

Cuando tu ritmo de escritura supera el umbral que Gboard tiene fijado internamente, aparecen unas líneas de movimiento alrededor del teclado que recrean el clásico efecto de velocidad de la ciencia ficción. Es ese destello tipo hiperespacio que has visto mil veces en el cine, solo que ahora protagonizado por tus dedos y tu destreza con el teclado.

El detalle más interesante es que se trata de un cambio puramente visual. La animación no modifica la forma de introducir texto, no suma métodos de escritura nuevos ni interfiere con el autocorrector o las sugerencias. Simplemente te acompaña mientras mantienes ese ritmo endiablado y desaparece con la misma elegancia cuando reduces la marcha.

En el fondo es una forma muy simpática de gamificar la experiencia de escribir, y encaja de maravilla con la filosofía reciente de Google de pulir los pequeños detalles de su teclado. En los últimos meses hemos visto rediseños, atajos nuevos como los Flick keys para introducir números con un deslizamiento hacia abajo y mejoras de latencia pensadas para que todo responda más rápido. Esta animación llega como la guinda de ese pastel.

Cómo activar la animación de velocidad en tu dispositivo

Llegamos a la parte que más te interesa. Lo primero que debes saber es que no existe ningún interruptor secreto escondido en los ajustes. La animación se dispara de forma automática cuando superas la velocidad de pulsaciones que Google ha definido como umbral, así que la verdadera activación consiste en escribir rápido y mantener ese ritmo con soltura.

Eso sí, hay un requisito importante en este momento. La función solo existe dentro de la beta de Gboard, concretamente en la compilación 18.0.3.954559732-beta-arm64-v8a. Si quieres situarte entre los primeros en probarla cuando se habilite por completo, estos son los pasos que te conviene seguir.

Abre Google Play Store en tu móvil y busca Gboard. Desliza hasta la sección del programa beta y pulsa en unirte. Actualiza la aplicación a la última versión beta disponible. Escribe como lo haces siempre y acelera el ritmo para intentar disparar el efecto.

Conviene que tengas presente que el código todavía no revela cuál es la velocidad exacta necesaria para que aparezcan las líneas de movimiento, ni si Google incluirá un ajuste para desactivarlas cuando quieras. Tampoco conocemos el nombre comercial que recibirá la función el día de su presentación oficial.

Cuándo llegará la animación a la versión estable

Esta es la gran pregunta y la respuesta honesta es que todavía no hay fecha confirmada. Google no ha anunciado la animación de manera oficial y todo lo que conocemos procede de un análisis del archivo APK, es decir, de trabajo interno detectado en una versión preliminar del teclado.

Eso significa que la función puede cambiar de aspecto, retrasarse e incluso desaparecer antes de alcanzar una versión estable. No sería la primera vez que algo asoma en una beta de Gboard y luego se transforma por completo durante el camino hacia el lanzamiento público.

La buena noticia es que, si finalmente se confirma, no tendrás que aprender absolutamente nada nuevo. Bastará con actualizar el teclado y escribir a tu ritmo habitual para que el efecto aparezca de forma natural en cuanto tus dedos se pongan serios. Mientras tanto, unirte a la beta es tu mejor baza para adelantarte a todo el mundo y presumir de velocidad warp antes que nadie.

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