Gboard podrá leer tus chats y capturas de pantalla para ayudarte a responder mejor

Google está probando en secreto una serie de funciones nuevas para Gboard, su teclado virtual, que van mucho más allá de corregir errores ortográficos o cambiar el tono de un mensaje. Según reveló Android Authority tras analizar la última versión beta de la aplicación, el gigante tecnológico estaría trabajando en capacidades que permiten al teclado leer el contenido de tu pantalla y acceder a tus capturas de pantalla para generar respuestas más precisas y contextualizadas.

Y no, no es ciencia ficción. Es lo que Google tiene preparado para el futuro cercano de su teclado.

Gboard quiere entender el contexto de tu conversación

Uno de los cambios más llamativos que se están cocinando en los laboratorios de Google tiene que ver con el contexto de pantalla. La idea es que Gboard pueda “ver” lo que está pasando en tu dispositivo en un momento dado, ya sea una conversación de WhatsApp, un hilo de correos o cualquier otra aplicación de mensajería, y usar esa información para ofrecerte sugerencias de respuesta mucho más relevantes y naturales.

Hasta ahora, las herramientas de escritura de Gboard (llamadas Writing Tools) ya permitían elegir entre estilos predefinidos como “profesional”, “amigable” o incluso añadir emojis. Pero con esta nueva capa de inteligencia, el teclado dejaría de trabajar en el vacío y empezaría a tener en cuenta quién te está escribiendo, sobre qué está hablando y cuál sería la respuesta más apropiada según el flujo de la conversación. Eso, sinceramente, cambia bastante las reglas del juego.

Lo más interesante de todo es que Google parece decidida a que todo este procesamiento ocurra directamente en el dispositivo, sin enviar tus datos a servidores externos. El modelo responsable de toda esta magia sería Gemini Nano, la versión ligera y on-device del asistente de inteligencia artificial de Google. Esto significa que tu conversación con tu mejor amigo, tu jefe o tu pareja no tendría que salir nunca de tu teléfono para ser analizada.

Las capturas de pantalla como fuente de inspiración para tus mensajes

Aquí viene otra función que levanta cejas. Gboard también estaría preparando la posibilidad de que el teclado acceda a la carpeta de capturas de pantalla de tu galería para usarlas como referencia al momento de redactar un mensaje.

¿Para qué sirve esto en la práctica? Imagina que le sacas captura a un menú de restaurante, a una dirección, a los detalles de un evento o a una oferta que te llegó por correo. En lugar de tener que abrir la galería, revisar la imagen, volver a la app de mensajería y escribir manualmente lo que viste, Gboard podría leer esa captura automáticamente y ayudarte a redactar un mensaje usando esa información como base. Un ejemplo concreto sería que el teclado te sugiera algo como “Te paso los detalles del evento que te comenté” junto con la información relevante extraída de tu pantallazó.

Por ahora, esta función parece estar limitada a la captura más reciente de la galería, y quienes usan un Pixel ya tienen acceso a algo similar gracias a la combinación entre Gboard y la aplicación Pixel Screenshot. Pero la intención de Google es claramente expandir esta capacidad a muchos más dispositivos.

Un coach de escritura con IA integrado en tu teclado

Más allá del acceso al contexto de pantalla y las capturas, Android Authority también encontró indicios de que Google quiere convertir a Gboard en algo parecido a un entrenador de escritura con inteligencia artificial. Las instrucciones internas que hallaron en el código describen al modelo de IA subyacente como un “experto en redacción y edición de textos”.

Esto se traduciría en que, cuando escribas un mensaje, Gboard podría analizar lo que llevas escrito y ofrecerte tres sugerencias en forma de botones para ajustar o mejorar el texto con un solo toque. Los ajustes podrían ir desde simplificar el lenguaje hasta agregar un tono más cálido, incluir humor o eliminar esa rigidez típica de los mensajes redactados con IA. Frases como “menos robótico”, “añade un chiste” o “jerga corporativa” serían algunas de las instrucciones posibles.

A esto se suma otra novedad muy prometedora: la posibilidad de escribir instrucciones personalizadas para decirle exactamente a Gboard cómo quieres que transforme tu texto. Ya no tendrías que conformarte con los estilos predefinidos, sino que podrías escribir algo como “hazlo más informal pero sin perder el punto principal” y el teclado se encargaría del resto.

Es importante aclarar que todas estas funciones fueron descubiertas mediante un análisis del código de la beta de Gboard y aún no están disponibles para el público general. No todas las características que aparecen en una beta llegan necesariamente a la versión final, pero la dirección que está tomando Google es bastante clara. El teclado ya no quiere ser solo el lugar donde escribes, quiere entender lo que estás viviendo en tu pantalla para ayudarte a comunicarte mejor.

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