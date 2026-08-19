Isaac del Toro arranca con fuerza en Alemania y se lleva el prólogo de la Vuelta

Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en la Vuelta a Alemania. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates fue el más rápido en el prólogo de 2.6 kilómetros disputado en Bad Orb y se colocó como líder de la competencia.

El corredor, vigente campeón nacional contrarreloj, completó el recorrido en 3 minutos y 8 segundos, con una velocidad media de 49.66 kilómetros por hora, para superar a algunos de los especialistas que partían como favoritos para la jornada inaugural.

El trazado, prácticamente llano, favorecía a los corredores con mejores condiciones para las pruebas contra el reloj y permitió a Del Toro demostrar desde el primer día su intención de pelear por un resultado importante en la Vuelta a Alemania.

ISAAC DEL TORO WINS THE TOUR OF GERMANY PROLOGUE ????



So so good, let’s hold on the first place all week ????????? pic.twitter.com/qxVSL9as0H — Fan Club Isaac del Toro ??? (@ToritoFanClub) August 19, 2026

Del Toro supera a Paul Magnier en el prólogo

El segundo lugar fue para el francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, quien terminó apenas un segundo detrás del mexicano con un tiempo de 3:09 y una velocidad promedio de 49.21 kilómetros por hora.

Magnier llega a Alemania después de una temporada destacada. El velocista francés consiguió tres victorias de etapa en el Giro de Italia y recientemente se impuso en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

El podio del prólogo lo completó su compañero de equipo Laurenz Rex, quien registró un tiempo de 3 minutos y 13 segundos, con una velocidad media de 48.36 kilómetros por hora.

Para Del Toro, el resultado representa un comienzo ideal en una carrera que cambiará considerablemente de perfil a partir de las siguientes jornadas.

La Vuelta a Alemania pondrá a prueba a Del Toro

La Vuelta a Alemania continuará este jueves y finalizará el domingo 23 de agosto. Después del prólogo, las cuatro etapas restantes presentarán recorridos mucho más exigentes y favorables para los escaladores.

La primera etapa tendrá lugar este jueves entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con un recorrido de 215.3 kilómetros.

El trayecto incluye dos ascensos puntuables de menos de 3 kilómetros cada uno, aunque ambos presentan pendientes medias superiores al 5%, lo que podría comenzar a marcar diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

Del Toro tendrá ahora el reto de defender el liderato en un terreno muy diferente al que le permitió imponerse en el prólogo.

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