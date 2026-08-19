Ladrón en Filadelfia roba auto con un bebé dentro y lo abandona a una cuadra del lugar

Un bebé de un año fue encontrado ileso después de que un automóvil en el que se encontraba fuera robado en Filadelfia, Pensilvania, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió poco después de las 11:00 p.m. del lunes, en el bloque 3400 de Henry Avenue.

Según la Policía, la madre había salido brevemente del vehículo mientras su hijo permanecía dentro cuando un sospechoso tomó el automóvil y escapó.

El automóvil fue localizado gracias a un rastreador

La madre tenía instalado un rastreador en el vehículo, lo que permitió a los investigadores determinar su ubicación.

El dispositivo condujo a los agentes hasta el bloque 4000 de Parkside Avenue, en el oeste de Filadelfia, donde encontraron el automóvil abandonado.

Sin embargo, el bebé ya no se encontraba en su asiento.

Las autoridades comenzaron entonces a buscar al menor y aproximadamente media hora después sus abuelos lo encontraron sentado en una acera, a una cuadra del lugar donde había sido robado el automóvil.

El niño estaba ileso, según la información proporcionada por la Policía.

Creen que el sospechoso no sabía que había un bebé en el auto

Los investigadores creen que el ladrón posiblemente no se dio cuenta de que el menor estaba dentro del vehículo cuando lo tomó.

Las autoridades sospechan que, después de descubrir al niño, el individuo lo dejó en la calle y continuó su huida.

La Policía no informó de inmediato si el sospechoso había sido identificado o detenido.

Los detectives revisan las imágenes de las cámaras de vigilancia para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar a la persona que robó el automóvil.

También están recopilando huellas dactilares y evidencia de ADN encontrada dentro del vehículo.

El automóvil fue recuperado, mientras que la investigación continúa para localizar al responsable.

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