Refuerzo del ‘Atleti’ responde y encamina al equipo al triunfo en su debut en LaLiga

El Atlético de Madrid comenzó su camino en LaLiga con una victoria que necesitó de su nuevo fichajes. Kang in Lee entró en la segunda parte y fue determinantes para que los Colchoneros vencieran 2-0 al Málaga en el Metropolitano.

El conjunto dirigido por Diego Simeone tuvo dificultades para imponer su jerarquía durante buena parte del encuentro. El Málaga, recién ascendido a la máxima categoría, se plantó en Madrid sin complejos y tuvo ocasiones suficientes para poner en aprietos al conjunto rojiblanco.

La solución llegó en el tramo final. Primero apareció Kang in Lee con un remate de zurda que rompió el empate y después Baena sentenció con un espectacular lanzamiento de falta directa.

Kang in Lee necesitó 13 minutos para marcar la diferencia

Kang in Lee ingresó al terreno de juego en el minuto 57 y apenas 13 minutos después justificó la inversión realizada por el Atlético.

El atacante surcoreano recibió cerca del área, cambió de dirección de fuera hacia dentro y encontró el espacio necesario para sacar un potente disparo de zurda que resultó inalcanzable para Alfonso Herrero.

LFGGGG lee kang in (???) with first goal! ?????????? pic.twitter.com/RDver8WWFb — jonno (@jonnokim) August 19, 2026

Fue el primer gran destello de uno del refuerzo llamado a tener un papel protagonista durante la temporada.

El Atlético de Madrid había tenido problemas para generar peligro y el Málaga se encontraba cómodo en el partido. La entrada de Kang in Lee cambió el ritmo del encuentro.

Álex Baena puso la sentencia con un golazo

Más tarde apareció el campeón del mundo Álex Baena.

El internacional español ingresó junto con Kang in Lee y Giuliano Simeone para intentar cambiar la dinámica del encuentro. En el tramo final tuvo la oportunidad de hacerlo y no la desaprovechó.

Baena ejecutó una falta directa con precisión y colocó el balón en una de las escuadras para establecer el 2-0 definitivo.

Entre los dos jugadores resolvieron un partido que el Atlético no había conseguido controlar desde el juego colectivo.

El Málaga sorprendió al Atlético en el primer tiempo

El resultado no refleja las dificultades que tuvo el equipo de Simeone durante buena parte de la noche.

El Málaga salió al Metropolitano con una propuesta atrevida y consiguió competir de igual a igual. El conjunto andaluz no se limitó a defender cerca de su área: presionó, tuvo posesión y generó las ocasiones más peligrosas durante varios tramos del primer tiempo.

La intervención de Jan Oblak fue fundamental para mantener el empate.

El guardameta esloveno realizó dos paradas consecutivas ante Chupe y Larrubia, especialmente destacada la segunda con la mano izquierda, para evitar que el conjunto visitante se adelantara en el marcador.

El Atlético, por su parte, apenas consiguió generar peligro con claridad durante los primeros 45 minutos.

Simeone todavía espera completar su equipo

El estreno también estuvo condicionado por la situación física de varios futbolistas que todavía necesitan más preparación después de su participación en el Mundial 2026.

Julián Alvarez y Cristian Romero no estuvieron disponibles para este encuentro, mientras que otros jugadores importantes como Marcos Llorente, Álex Baena, Pubill, Grimaldo, Giuliano Simeone y Kang in Lee comenzaron en el banquillo.

Antes del encuentro, Simeone ya había advertido sobre la dificultad de encontrar rápidamente el funcionamiento colectivo.

“Estamos en proceso de poder ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir y vamos necesitar el tiempo que no hay”, expresó el entrenador argentino.

El contexto explica en parte las dificultades del Atlético, pero también eleva las expectativas sobre una plantilla construida para competir por los objetivos más importantes de la temporada.

El Atlético encuentra una solución desde el banquillo

La victoria deja al conjunto rojiblanco con tres puntos en su estreno y, sobre todo, con una muestra del impacto que puede tener su nueva incorporación asiática.

El Málaga consiguió incomodar al Atlético durante más de una hora, pero la entrada de Kang in Lee y Álex Baena inclinó definitivamente el encuentro.

El surcoreano, fichado por $40 millones de dólares, necesitó apenas 13 minutos para abrir el marcador. Baena completó la reacción con un lanzamiento de falta que cerró el partido.

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