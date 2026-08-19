Sheinbaum acusa a diario de exasesor de Milei de impulsar noticias falsas en Latinoamérica

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acusó este miércoles al portal digital La Derecha Diario, cofundado por Fernando Cerimedo, exasesor del mandatario argentino Javier Milei, de operar una red financiada por la derecha para impulsar noticias falsas y manipular la opinión en Latinoamérica.

La mandataria reaccionó al caso tras la reciente detención en Bolivia del propio Cerimedo, excolaborador del presidente argentino y cofundador de La Derecha Diario, quien enfrenta cargos por un presunto intento de feminicidio denunciado por su expareja, tras la presunta contratación de sicarios.

La gobernante mexicana denunció el uso de cuentas automatizadas para promover desinformación en las plataformas digitales, al sostener la presencia de “muchos robots, muchos bots, que con dinero potencian noticias para hacer como una opinión”.

La jefa de Estado acusó al medio de buscar el engaño del público con contenido manipulado e insistió sobre la dinámica donde “publican algo que en general es mentira o es una ofensa, y a partir de ahí se genera una ola de publicaciones que son pagadas”.

Fernando Cerimedo (d) y el exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Nicolás Posse, en Buenos Aires, Argentina. Crédito: Enrique García Medina | EFE

Asimismo, Sheinbaum vinculó la operación del portal en el país con patrocinios privados al recordar las afirmaciones de la propia empresa donde “el propio (Javier) Negre (director ejecutivo de la Derecha Diario) informó que Salinas Pliego lo contrató”, en referencia al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta exhibió una fotografía publicada en diciembre de 2025 por Negre, en la que aparece junto a Cerimedo acompañada por un texto que dice: “Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum para que tenga una foto de los dos juntos para su mañanera”.

Sheinbaum criticó las maniobras para influir en la política regional y señaló la existencia de “un esquema para difundir noticias falsas y generar supuestamente opinión a partir de redes compradas”.

Al abordar la detención de Cerimedo en el país suramericano, la gobernante exhibió las denuncias en contra del cofundador al destacar que “uno de ellos hoy está detenido por intento de feminicidio, denunciado por su propia pareja” y calificarlo como “un tipo violentísimo”.

La mandataria concluyó que las acusaciones de la víctima exponen la realidad detrás de estas plataformas y enfatizó el valor de los hechos al considerar como “especulación o es interpretación” cualquier otro argumento. EFE

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