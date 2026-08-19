¿Te ha afectado la diarrea del viajero? Consejos para calmarla o prevenirla

La diarrea del viajero es la patología más frecuente relacionada con los viajes, afectando entre el 30% y 70% de los viajeros, dependiendo del destino. Las regiones con mayor riesgo incluyen Asia (excluyendo Japón y Corea del Sur), Oriente Medio, África y América Latina.

Los síntomas incluyen diarrea líquida, náuseas, vómitos y fiebre. En casos graves, puede ser necesario hospitalizar al paciente.

La causa principal son microorganismos (bacterias, virus y ciertos parásitos) que se transmiten a través de agua no tratada y alimentos mal manipulados.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo más importantes para la diarrea del viajero dependen sobre todo del destino, pero también del tipo de viaje y de las condiciones higiénicas del lugar. En general, el riesgo es mayor en América Central y del Sur, México, África y Asia meridional y sudeste asiático; es más bajo en Europa septentrional y occidental, Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Según el destino

Riesgo alto: zonas de América Central, América del Sur, México, África, Asia meridional y sudeste asiático.

zonas de América Central, América del Sur, México, África, Asia meridional y sudeste asiático. Riesgo intermedio: Europa oriental, Sudáfrica, Asia central y oriental, Oriente Próximo y algunas islas del Caribe.

Europa oriental, Sudáfrica, Asia central y oriental, Oriente Próximo y algunas islas del Caribe. Riesgo bajo: Europa septentrional y occidental, Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Qué hace que el destino sea más riesgoso

Saneamiento deficiente y agua no segura: en países o regiones con tratamiento de agua limitado, alimentos lavados con agua contaminada y peor higiene alimentaria.

en países o regiones con tratamiento de agua limitado, alimentos lavados con agua contaminada y peor higiene alimentaria. Mayor pobreza del destino: se asocia con más incidencia de diarrea del viajero.

se asocia con más incidencia de diarrea del viajero. Zonas rurales o con más contacto con población local: especialmente en viajes itinerantes o de aventura.

especialmente en viajes itinerantes o de aventura. Campings o alojamientos con malas instalaciones sanitarias: aumentan el riesgo.

Tipo de viaje que aumenta el riesgo

Turismo de aventura o trekking: es de los que más se asocia a diarrea del viajero.

es de los que más se asocia a diarrea del viajero. Viajes en grupo organizados: suelen tener más riesgo que un turismo playero en complejo turístico.

suelen tener más riesgo que un turismo playero en complejo turístico. Viajar para visitar familiares o amigos: también se ha asociado con más riesgo en algunos estudios.

también se ha asociado con más riesgo en algunos estudios. Estancias más largas: a mayor duración del viaje, mayor riesgo.

Factores personales y de exposición

Edad adulta joven.

Inmunodepresión, diabetes o enfermedad inflamatoria.

Uso de antiácidos o fármacos que reducen el ácido gástrico.

Comer alimentos de mayor riesgo o en lugares con peor higiene.

Tratamientos y cuidados

La diarrea del viajero suele resolverse entre 3 y 7 días. Es crucial mantenerse hidratado, especialmente en poblaciones vulnerables.

En casos leves, se pueden usar antidiarréicos bajo supervisión farmacéutica. Es fundamental acudir al médico ante síntomas graves o deshidratación.

Prevención esencial

De acuerdo al Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, referido por EFE Salud, cumplir ciertas pautas de prevención es básico.

Para prevenir la diarrea del viajero, se deben evitar alimentos y bebidas potencialmente contaminados, priorizando el consumo de agua embotellada y alimentos bien cocinados. También es crucial mantener una adecuada higiene de manos y limpiar superficies en contacto con alimentos.

Consejos puntuales:

Asegurar la correcta hidratación . En pequeñas cantidades y de manera continua, aproximadamente de 2 a 3 litros al día en los adultos y de 0.5 a 1 litro en niños menores de 9 años.

. En pequeñas cantidades y de manera continua, aproximadamente de 2 a 3 litros al día en los adultos y de 0.5 a 1 litro en niños menores de 9 años. Cuidar la dieta y mantener “reposo del tubo digestivo”.

y mantener “reposo del tubo digestivo”. No tomar bebidas azucaradas, gaseosas, café o lácteos para combatir la deshidratación , pues su composición no solo no cubre las cantidades de sustancias perdidas, sino que incluso el paciente podría empeorar.

, pues su composición no solo no cubre las cantidades de sustancias perdidas, sino que incluso el paciente podría empeorar. Consumir alimentos astringentes y fácilmente digeribles (arroz blanco hervido, zanahoria cocida o en puré, pescados y carnes blancas).

(arroz blanco hervido, zanahoria cocida o en puré, pescados y carnes blancas). Evitar embutidos, licor, alimentos grasos, fritos o picantes, dulces y helados, frutas poco maduras y hortalizas verdes.

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