Trump anuncia ofensiva económica “sin precedentes” para aislar a Irán

El presidente Donald Trump anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, a la que calificó como la operación de mayor impacto emprendida hasta ahora contra un país, con el objetivo de cortar las principales vías de financiamiento que permiten a Teherán mantener sus actividades comerciales. A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario advirtió que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, compañías, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar “cualquier tipo de salvavidas” a Irán enfrentará consecuencias económicas.

Trump describió la estrategia como una campaña de “guerra económica y aislamiento sin precedentes” y aseguró que Washington buscará cerrar los mecanismos utilizados por Teherán para evadir las sanciones estadounidenses.

Entre las operaciones señaladas por el presidente se encuentran el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas fachada. “Todo esto debe terminar AHORA”, escribió Trump, al tiempo que pidió a los aliados de Estados Unidos sumarse al aislamiento económico de Irán.

No one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a Deal than me. TRAGICALLY, for them, they have failed to take it. Therefore, today, I am announcing the MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY! This will be Economic Warfare and? pic.twitter.com/1CsO5S1KOy — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 19, 2026

Trump habla de un “Día D económico” mientras deja abierta la puerta al diálogo

El presidente estadounidense calificó la nueva ofensiva como un “Día D económico” y sostuvo que Irán se encuentra en una situación particularmente vulnerable después de los recientes enfrentamientos. Trump afirmó que la armada iraní “ha desaparecido”, que su fuerza aérea fue destruida y que instalaciones de producción militar quedaron reducidas a escombros. También aseguró que la moneda iraní “no vale nada” y que la economía del país “pende de un hilo”.

Sin embargo, el mandatario no descartó completamente la posibilidad de reanudar las conversaciones con Teherán. Al ser cuestionado en la Casa Blanca sobre una eventual negociación, respondió que “quizás en algún momento” ambos gobiernos podrían volver al diálogo.

Trump insistió en que cualquier acuerdo tendría que incluir el desmantelamiento total del programa nuclear iraní. “Es muy simple; tienen que deshacerse por completo de todo armamento nuclear. Irán no puede tener armas nucleares”, afirmó.

El mandatario también aseguró que el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene relativamente fluido, pese a reportes sobre dificultades en la zona. Según Trump, durante las últimas dos semanas ha continuado llegando una cantidad importante de petróleo.

Desde el lunes, cuando expiró técnicamente el alto el fuego bilateral alcanzado en junio, el precio del petróleo de Texas ha aumentado alrededor de 5%, llegando este miércoles a tocar los 87 dólares por barril.

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