Alerta por dengue en Florida: los síntomas que no hay que ignorar y cómo evitar las picaduras

El dengue vuelve a generar preocupación en Florida en plena temporada de mosquitos. Durante las últimas semanas, las autoridades sanitarias confirmaron casos de transmisión local en distintos puntos del estado y reforzaron las medidas para combatir al mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

El Departamento de Salud de Florida confirmó, hasta el 12 de agosto, ocho casos de dengue adquirido localmente en el condado de Hillsborough, donde continúa vigente una alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos.

También se confirmaron dos casos locales en Pinellas, que llevaron a las autoridades a emitir una alerta el 11 de agosto y aumentar las fumigaciones, los tratamientos contra larvas y las inspecciones de posibles criaderos.

Palm Beach había informado, además, un caso adquirido localmente y emitido un aviso sanitario el 3 de agosto.

El término “adquirido localmente” es importante: significa que la persona se infectó en Florida y no durante un viaje a un país donde circula habitualmente el dengue.

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Cuáles son los síntomas del dengue

El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos Aedes infectados.

Los síntomas generalmente comienzan dentro de las dos semanas posteriores a la picadura y pueden durar entre dos y siete días, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El síntoma más frecuente es la fiebre, que puede aparecer acompañada de:

Dolor de cabeza.

Dolor detrás de los ojos.

Dolores musculares, articulares o en los huesos.

Náuseas.

Vómitos.

Sarpullido.

El Departamento de Salud de Florida advierte que el dengue puede parecer inicialmente una enfermedad similar a la gripe, con dolores musculares y articulares intensos, fiebre y, en algunos casos, erupciones en la piel. A diferencia de algunas infecciones respiratorias, normalmente no produce síntomas respiratorios.

No todas las personas infectadas se enferman. Los CDC estiman que aproximadamente una de cada cuatro personas infectadas desarrolla síntomas.

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Los síntomas que no hay que ignorar

Aunque la mayoría de las personas se recupera aproximadamente en una semana, algunos pacientes pueden desarrollar dengue grave, una complicación que requiere atención médica inmediata.

Un detalle especialmente importante es que los signos de alarma pueden aparecer cuando la fiebre comienza a desaparecer, generalmente durante las 24 a 48 horas siguientes.

Los CDC recomiendan acudir inmediatamente a un centro médico o una sala de emergencias si aparecen:

Dolor o sensibilidad intensa en el abdomen.

Vómitos persistentes, especialmente tres o más veces en 24 horas.

Sangrado por la nariz o las encías.

Sangre en el vómito.

Sangre en las heces.

Cansancio extremo.

Inquietud o irritabilidad.

El dengue grave puede provocar hemorragias, shock y daño de órganos y puede evolucionar rápidamente. Aproximadamente uno de cada 20 pacientes que desarrolla síntomas de dengue puede presentar una forma grave de la enfermedad, según los CDC.

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Cuándo consultar al médico si vive en Florida

Una persona que vive en Florida y presenta fiebre acompañada de dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos o sarpullido debería comunicarse con su proveedor de atención médica, especialmente si vive o estuvo recientemente en una zona donde se detectó transmisión local.

El dengue solo puede confirmarse mediante un análisis de sangre, aunque los médicos pueden comenzar el manejo del paciente de acuerdo con los síntomas antes de contar con esa confirmación.

No existe un medicamento específico que elimine el virus del dengue. Para los casos manejados en el hogar, los CDC recomiendan descanso, hidratación abundante y paracetamol para controlar la fiebre y el dolor, siempre siguiendo las indicaciones de un profesional de salud.

Hay, además, una advertencia importante: ante una sospecha de dengue se debe evitar la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, debido al riesgo de sangrado.

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Cómo evitar las picaduras de mosquitos en Florida

La principal herramienta contra el dengue sigue siendo evitar las picaduras y reducir los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. El Departamento de Salud de Florida resume su recomendación en dos acciones: “Drain and Cover”, es decir, eliminar el agua acumulada y cubrirse.

Las autoridades aconsejan:

Vaciar el agua acumulada en baldes, macetas, juguetes, cubiertas de piscinas, refrigeradores portátiles y recipientes.

Limpiar una o dos veces por semana los bebederos de animales y las fuentes para aves.

Mantener las piscinas correctamente tratadas.

Revisar patios y jardines después de las lluvias.

Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos cuando sea posible.

Mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

Utilizar repelente sobre la piel expuesta.

No hace falta una gran cantidad de agua para que aparezca un criadero. El Departamento de Salud de Hillsborough advierte, por ejemplo, que un solo neumático con agua acumulada puede permitir la reproducción de cientos de mosquitos.

Qué repelentes sirven contra el mosquito del dengue

Los CDC aconsejan utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Entre los ingredientes activos recomendados se encuentran:

DEET.

Picaridina.

IR3535.

Aceite de eucalipto de limón (OLE).

Para-mentano-diol (PMD).

2-undecanona.

Cuando se utilizan siguiendo las instrucciones de la etiqueta, los repelentes registrados por la EPA son considerados seguros y efectivos, incluso para mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Para bebés menores de dos meses, Florida Health recomienda utilizar mosquiteros en lugar de aplicar repelente directamente.

El mosquito del dengue también puede picar durante el día

Otra precaución importante es no asociar el riesgo únicamente con la noche. Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, capaces de transmitir dengue, pueden picar tanto de día como de noche y suelen vivir cerca de las personas, incluso dentro y alrededor de las viviendas.

Por eso, las medidas de protección no deberían limitarse a las horas nocturnas.

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