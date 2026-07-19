Vicks VapoRub para aliviar las picaduras de mosquitos: ¿Realmente funciona?

Aunque el Vicks VapoRub fue desarrollado originalmente para aliviar la congestión nasal y la tos, muchos lo han transformado en una especie de remedio casero “multiusos”, lo cual es un error. Sin embargo, cuando se trata de las picaduras de mosquitos, expertos sugieren que sí funciona.

La clave está en que la crema, que posee mentol y alcanfor como ingredientes principales, ofrece sensación de alivio y frescura ante las molestias de la picada, pero no cura la herida.

Cuando un mosquito pica en la piel, tu organismo libera histamina como respuesta a la saliva del insecto. Esa reacción provoca inflamación, enrojecimiento y el característico picor que puede durar desde unas horas hasta varios días.

En este sentido, el Vicks VapoRub genera un efecto refrescante sobre la piel que ayuda a “distraer” al sistema nervioso de la sensación de picazón. Es decir, sientes menos molestias porque el cerebro percibe el frescor antes que el picor.

Sin embargo, no elimina la inflamación causada por la picadura ni acelera la curación de la piel. Su función es aliviar los síntomas de forma temporal.

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¿Cómo aplicar Vicks VapoRub ante una picadura de mosquito?

Primero, lava la zona afectada con agua y jabón para retirar cualquier suciedad y reducir el riesgo de infección. Luego aplica una capa muy fina de Vicks VapoRub sobre la picadura y deja que el producto actúe.

Según The People’s Pharmacy, no cubras la zona con vendajes y evitar exponerla al sol inmediatamente después de la aplicación, ya que algunos componentes podrían favorecer la aparición de manchas en personas con piel sensible.

Otro punto importante es no usar el producto sobre heridas abiertas, ampollas o piel lastimada por el rascado, ya que podría causar ardor o irritación. Tampoco debe utilizarse si existe alergia conocida a alguno de sus ingredientes.

Opciones que también funcionan

Aunque el Vicks VapoRub puede disminuir la molestia, existen tratamientos específicamente recomendados para las picaduras de insectos.

Aplicar una compresa fría o hielo envuelto en un paño durante unos minutos ayuda a reducir la inflamación y la sensación de picazón. También son opciones habituales las lociones de calamina y las cremas con hidrocortisona de baja concentración, que actúan directamente sobre la respuesta inflamatoria de la piel.

Lo más importante es evitar rascarse, ya que esto puede romper la barrera cutánea, favorecer infecciones y prolongar la recuperación. En ese escenario, ni siquiera el Vicks Vaporub puede salvarte de las molestias.

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