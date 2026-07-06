Una picadura que resultó en una pesadilla médica

Emma Selvidge, una joven de 19 años de Oklahoma, se despertó en la madrugada del 2 de abril con un bulto en la frente, inicialmente atribuido a una simple picadura de insecto, que fue a más. Su rápida acción al buscar atención médica evidenció la gravedad de su situación.

A pesar de recibir tratamiento inicial y salir de urgencias, Selvidge experimentó una rápida degeneración de su condición. La aparición de un absceso llevó a la necesidad de cirugía, lo que reveló problemas adicionales que complicaron aún más su salud, relató su caso Newsweek.

Los médicos diagnosticaron que probablemente se trataba de una picadura de araña y la trataron por una posible infección: le pusieron una inyección, le recetaron antibióticos y la enviaron a casa.

Pero luego la situación de Selvidge se agravó con múltiples recaídas, generando problemas de visión permanente y dolores constantes. A pesar de diversas pruebas, el diagnóstico de estenosis leve del seno transverso no explicó la causa raíz de sus síntomas.

Pesadilla y llamado de atención

“En unos 10 minutos, la hinchazón empeoró considerablemente y comenzó a extenderse hacia mi ojo”, dijo Selvidge sobre lo que vivió luego de la picadura. “Fue aterrador ver cómo cambiaba tan rápido”, recogió Newsweek.

Ella fue a trabajar el día siguiente y, al culminar tarde, tuvo que acudir a urgencias, porque la inflamación cada vez empeoraba. Finalmente, tuvo que someterme a una cirugía para drenar el absceso que se había formado.

La pesadilla continuó: “Aproximadamente un mes después de la primera hospitalización, la hinchazón reapareció. Fue devastador porque pensé que finalmente me estaba recuperando. La segunda vez, me provocó infecciones sinusales graves y dolores de cabeza constantes”.

Como si fuera poco, cuenta: “Luego, apenas dos semanas después de salir del hospital, se me inflamó por tercera vez. Cada recaída me generaba más miedo e incertidumbre, sobre todo porque nadie podía decirme con exactitud por qué seguía ocurriendo”.

Llegó a tener una tercera recaída, que le dejó problemas de visión permanentes y fuertes dolores de cabeza que duraban días. Sentía además que no le llegaba suficiente sangre al cerebro, que fueron los más difíciles síntomas de sobrellevar.

Selvidge ha utilizado redes sociales (@emmaselvidge0) para abogar por la importancia de confiar en la intuición y buscar atención médica ante cualquier síntoma inusual. Su experiencia resalta la necesidad de cuestionar diagnósticos y participar activamente en el propio cuidado de la salud.

“Esta experiencia me cambió la vida por completo. Lo que yo creía que era solo la picadura de un insecto se convirtió en múltiples hospitalizaciones, cirugía, innumerables citas médicas y problemas de salud persistentes. No saber qué lo causa ha sido una de las partes más difíciles, porque existe el temor de que pueda volver a suceder”, advierte con preocupación.

Factores que aumentan el riesgo de infección

Los factores que más aumentan el riesgo de que una picadura de insecto se vuelva grave son la alergia previa al veneno, haber tenido una reacción más intensa en picaduras anteriores y, en el caso de abejas o avispas, la exposición a múltiples picaduras.

Factores importantes

Antecedente de anafilaxia o síntomas alérgicos fuertes tras una picadura anterior.

o síntomas alérgicos fuertes tras una picadura anterior. Reacción previa grave : cuanto más intensa fue la reacción anterior, mayor es la probabilidad de que se repita y sea seria.

: cuanto más intensa fue la reacción anterior, mayor es la probabilidad de que se repita y sea seria. Muchas picaduras a la vez , porque puede haber efecto tóxico además de la reacción alérgica.

, porque puede haber efecto tóxico además de la reacción alérgica. Picaduras que transmiten infecciones o mordeduras de insectos en zonas donde circulan enfermedades como dengue, malaria, Zika o fiebre amarilla.

o mordeduras de insectos en zonas donde circulan enfermedades como dengue, malaria, Zika o fiebre amarilla. Rascado y sobreinfección de la lesión, que puede empeorar el cuadro local.

Cuándo buscar ayuda

Busca atención urgente si aparece dificultad para respirar, hinchazón de labios o lengua, mareo, desmayo, fiebre con empeoramiento local, pus o dolor intenso en la zona.

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