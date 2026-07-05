Por qué los mosquitos pican más a algunas personas que a otras

Hay personas que pueden pasar una tarde entera al aire libre sin una sola picadura, mientras que otras terminan cubiertas de ronchas en cuestión de minutos. La explicación no tiene que ver con la llamada “sangre dulce”, un mito muy extendido, sino con una combinación de factores biológicos que hacen que algunas personas resulten mucho más atractivas para los mosquitos.

Los científicos llevan años estudiando este fenómeno y hoy saben que estos insectos utilizan una especie de “mapa químico” para encontrar a sus víctimas. Detectan el dióxido de carbono que exhalamos, el calor que desprende nuestro cuerpo y sustancias presentes en el sudor y en la superficie de la piel.

Un estudio publicado en la revista Cell encontró que la composición de ciertos compuestos grasos de la piel puede convertir a algunas personas en auténticos “imanes para mosquitos“, una característica que incluso puede mantenerse estable durante años.

El olor de la piel influye más de lo que imaginas

Cada persona tiene una combinación única de bacterias y sustancias químicas en la piel, conocida como microbiota cutánea. Esa mezcla produce olores imperceptibles para los humanos, pero muy fáciles de detectar para los mosquitos.

Los investigadores observaron que las personas con mayores niveles de ciertos ácidos carboxílicos en la piel recibían muchas más picaduras que otras. Estos compuestos forman parte del sebo que produce naturalmente el organismo y varían de una persona a otra.

El dióxido de carbono es una de las principales pistas

Cada vez que respiramos liberamos dióxido de carbono (CO₂). Los mosquitos pueden detectarlo desde varios metros de distancia y utilizarlo para acercarse a una posible víctima.

Por eso, los adultos suelen recibir más picaduras que los niños pequeños, y quienes realizan actividad física o tienen una respiración más intensa también pueden atraer a más mosquitos durante un tiempo.

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El calor corporal también cuenta

Después de localizar a una persona mediante el CO₂, los mosquitos utilizan el calor corporal para encontrar el lugar donde van a picar.

La fiebre, el ejercicio, el embarazo o simplemente pasar tiempo bajo el sol pueden aumentar la temperatura de la piel y favorecer las picaduras.

¿Influye el grupo sanguíneo?

Algunos estudios sugieren que las personas con grupo sanguíneo O podrían recibir más picaduras que quienes tienen grupos A o B. Sin embargo, la evidencia no es concluyente y los especialistas consideran que el olor corporal y el CO₂ tienen un papel mucho más importante.

¿La ropa puede hacer la diferencia?

Sí. Los mosquitos localizan mejor a quienes usan ropa oscura, especialmente negra, azul marino o roja. Los colores claros reflejan más luz y suelen resultar menos atractivos para estos insectos.

Cómo reducir las picaduras

Aunque no se puede cambiar la química natural del cuerpo, sí es posible disminuir el riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan:

Usar repelentes registrados por la EPA que contengan DEET, picaridina, IR3535 o aceite de eucalipto limón.

Vestir ropa de manga larga cuando haya muchos mosquitos.

Evitar agua estancada cerca de la vivienda.

Utilizar mosquiteros o mantener puertas y ventanas protegidas con mallas.

Aplicar el repelente siguiendo las instrucciones del fabricante.

Estas medidas son especialmente importantes en verano, cuando aumentan las poblaciones de mosquitos y también el riesgo de enfermedades transmitidas por estos insectos, como el virus del Nilo Occidental en Estados Unidos.

Recuerda: no es cuestión de suerte. Si sientes que los mosquitos siempre te eligen a ti, probablemente no sea una impresión. La ciencia demuestra que algunas personas emiten una combinación de señales químicas que las hace más atractivas para estos insectos.

La buena noticia es que, aunque no puedas cambiar esa predisposición, sí puedes reducir significativamente las picaduras con medidas sencillas de protección.

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