Primer caso de virus del Nilo Occidental en Texas 2026: qué síntomas vigilar y cómo protegerse

Texas confirmó el primer caso humano de virus del Nilo Occidental de 2026, y el diagnóstico encendió una alerta sanitaria en Harris County, el condado donde se encuentra Houston. Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, el paciente fue diagnosticado con enfermedad neuroinvasiva por virus del Nilo Occidental, la forma más grave de esta infección transmitida por mosquitos.

La noticia llega en plena temporada cálida, cuando las lluvias, el calor y el agua estancada pueden favorecer la reproducción de mosquitos en patios, jardines, macetas, cubetas, desagües y otros espacios alrededor de la casa.

Las autoridades estatales pidieron a los residentes de Texas tomar precauciones para evitar picaduras y reducir criaderos, especialmente en zonas urbanas y suburbanas del área de Houston.

Aunque la mayoría de las personas infectadas no desarrolla síntomas, el virus puede causar cuadros severos en algunos pacientes. Por eso, la recomendación no es entrar en pánico, sino actuar temprano: usar repelente, eliminar agua acumulada y consultar a un médico si aparecen señales compatibles después de una picadura.

Con calor, lluvias y humedad, pequeñas acumulaciones de agua pueden convertirse en criaderos. Es clave revisar el patio, vaciar recipientes y usar repelente antes de salir al aire libre. Crédito: Jens Rother | Shutterstock

Qué se sabe del primer caso en Texas

El caso fue reportado en un residente de Harris County y confirmado por funcionarios de salud estatales. De acuerdo con el DSHS, se trata del primer caso de enfermedad por virus del Nilo Occidental registrado en Texas en 2026. La persona fue diagnosticada con la forma neuroinvasiva, que puede afectar el cerebro, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, o el sistema nervioso.

Por privacidad médica, las autoridades no divulgaron datos personales del paciente. Pero el reporte marca el inicio de una etapa de mayor vigilancia epidemiológica, porque el virus suele circular con más intensidad durante los meses cálidos.

Harris County Public Health mantiene un tablero de vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos, incluyendo virus del Nilo Occidental, dengue, chikungunya, encefalitis de San Luis y Zika. Ese panel se actualiza diariamente y permite monitorear la actividad de estas enfermedades en el condado.

Qué es el virus del Nilo Occidental

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Los mosquitos adquieren el virus al alimentarse de aves infectadas y luego pueden transmitirlo a las personas y a otros animales.

No se contagia por contacto casual entre personas. El riesgo principal está asociado a la exposición a mosquitos, sobre todo en áreas donde ya se detectó circulación del virus.

Según los CDC, el virus del Nilo Occidental es una de las principales enfermedades transmitidas por mosquitos en Estados Unidos continental. La mayoría de las infecciones son leves o no presentan síntomas, pero algunas pueden derivar en enfermedades neurológicas graves.

Síntomas del virus del Nilo Occidental

Una parte importante de las personas infectadas nunca se entera de que tuvo el virus porque no desarrolla síntomas. Sin embargo, cuando aparecen, los síntomas pueden parecerse a los de una infección viral común.

Los signos más frecuentes incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor corporal

Cansancio

Náuseas o vómitos

Dolor en articulaciones

Erupción en la piel, en algunos casos

La preocupación aumenta cuando aparecen síntomas neurológicos. Los CDC advierten que una enfermedad severa puede incluir fiebre alta, rigidez en el cuello, desorientación, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión, entumecimiento, parálisis o coma.

Quiénes tienen más riesgo de enfermar gravemente

Cualquier persona expuesta a mosquitos infectados puede contraer el virus, pero no todas tienen el mismo riesgo de complicaciones. Los CDC señalan que las personas mayores, especialmente los adultos de 65 años o más, tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad neurológica. También corren más riesgo quienes tienen enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión o enfermedad renal, además de personas con el sistema inmunológico debilitado.

Esto es especialmente importante para familias que viven con adultos mayores o personas con condiciones de salud previas. En esos hogares, la prevención de picaduras debería ser una medida cotidiana durante la temporada de mosquitos.

Cómo prevenir picaduras de mosquitos en Texas

El DSHS pidió a los residentes tomar medidas simples, pero constantes. La principal recomendación es eliminar el agua estancada alrededor de la vivienda, porque allí los mosquitos pueden reproducirse.

Las acciones más importantes son:

Vaciar cubetas, macetas, bebederos, juguetes, llantas y recipientes con agua acumulada.

Revisar canaletas, desagües y zonas donde pueda quedar agua después de la lluvia.

Usar repelente registrado por la EPA, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos cuando haya muchos mosquitos.

Colocar o reparar mosquiteros en puertas y ventanas.

Evitar, cuando sea posible, la exposición prolongada en horarios de mayor actividad de mosquitos.

Houston Health también recuerda que no existe una vacuna para prevenir la infección por virus del Nilo Occidental en humanos, por lo que la protección contra picaduras sigue siendo la herramienta más importante.

¿Hay tratamiento para el virus del Nilo Occidental?

No hay un medicamento específico para curar el virus del Nilo Occidental. Los CDC explican que los antibióticos no sirven para tratar esta infección porque se trata de un virus, no de una bacteria. En cuadros leves, el manejo suele incluir descanso, hidratación y medicamentos de venta libre para fiebre o dolor, según indicación médica.

En casos graves, algunas personas pueden necesitar hospitalización para recibir tratamiento de apoyo, como líquidos intravenosos, control del dolor y cuidados médicos más intensivos.

Cuándo consultar a un médico

La recomendación es buscar atención médica si después de una picadura de mosquito aparecen síntomas intensos o inusuales, especialmente fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, rigidez en el cuello, confusión, debilidad muscular, temblores, convulsiones o dificultad para moverse.

La consulta es aún más importante en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o pacientes inmunocomprometidos.

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