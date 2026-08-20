Alina Habba, exabogada de Trump, se descarta como posible secretaria de prensa de la Casa Blanca

Alina Habba, quien llegó a desempeñarse como abogada del presidente Donald Trump, se descarta como aspirante a ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Recomendada por el jefe de la nación, la experta en legislación fue designada como fiscal federal interina del Distrito de Nueva Jersey, marzo de 2025.

Lo controversial fue que dicho nombramiento no fue ratificado por el Senado y semanas después fue impugnado en los tribunales.

Eso dio pie a que su permanencia en el cargo fuera declarada ilegal obligándola a renunciar cerca del concluir el año pasado.

Al ser parte del circulo de confianza del magnate neoyorquino, Habba surgió entre las posibles opciones para reemplazar a Karoline Leavitt como responsable de la oficina de prensa de la Casa Blanca luego de que ella se convertirá en asesora presidencial externa y de esa manera tendrá más tiempo libre para dedicárselo a sus hijos.

El punto es que a la abogada de Nueva Jersey no le resulta grato lidiar con los medios informativos y prefiere aguardar al surgimiento de otra opción ligada a la política.

“Me siento halagada, pero no estoy compitiendo por ningún puesto. Sin embargo, si me ofrecen uno nuevo, me encantaría que alguna de estas fuentes anónimas me lo hiciera saber primero. Las noticias falsas siguen siendo las campeonas invictas”, señaló en redes sociales.

El desempeño de Alina Habba defendiendo los intereses de Donald Trump ha sido negativo. (crédito: Mary Altaffer / AP)

A pesar de la confianza depositada en Alina Habba, su estrategia empleada para representar a Trump resultó deficiente y le produjo pérdidas multimillonarias y sanciones judiciales.

En el caso de difamación presentado por E. Jean Carroll, el jurado ordenó que Trump le pagara $83.3 millones de dólares de indemnización a la escritora.

Con respecto al juicio civil donde el magnate neoyorquino fue acusado de cometer un fraude financiero, se le condenó a pagar más de $355 millones de dólares.

A esto debe sumarse otro par de fracasos de la abogada al pretender demandar primero a Hillary Clinton en 2022; y luego al diario The New York Times, así como a Mary Trump, sobrina del republicano de 80 años, en ambos casos debido a la difusión de sus declaraciones fiscales.

A pesar de encadenar sólo fracasos legales, Alina Habba continúa gozando del aprecio del presidente.

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