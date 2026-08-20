Amazon Prime Video reta a Netflix con la compra de los derechos de la Selección Mexicana

La mina de oro en que sigue convertida la Selección Mexicana continúa sumando aliados corporativos de peso pesado en el mercado global. A través de un anuncio oficial, se confirmó que la plataforma de streaming Amazon Prime Video se unirá formalmente a la baraja de pantallas encargadas de difundir la señal del conjunto tricolor, marcando un cambio profundo en la forma en que el aficionado consumirá el producto nacional.

La alianza estratégica representa un golpe mediático importante debido al brutal alcance internacional de la empresa. El banderazo de salida para esta nueva era digital está pactado para el próximo 26 de septiembre, fecha en la que el cuadro nacional se medirá ante su similar de Colombia.

?¡EL TRI TIENE NUEVA CASA!?



A través de un comunicado, Prime Video anunció que transmitirá los partidos del equipo Tricolor mediante su servicio de streaming a partir de septiembre próximo y por los próximos cuatro añoshttps://t.co/ijwItTM74L pic.twitter.com/CO9qemxLgv — MedioTiempo (@mediotiempo) August 21, 2026

Con este movimiento, la compañía replica la fórmula de negocio que ya implementó con éxito rotundo en el balompié local mediante la transmisión de los partidos como local de las Chivas de Guadalajara.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las partes involucradas, el gigante tecnológico se convertirá en un hogar alternativo para el Tricolor con el compromiso de transmitir un total de 38 partidos en condición de local durante un periodo de cuatro años.

El paquete de transmisiones abarcará diversos frentes competitivos, incluyendo duelos de carácter amistoso, compromisos correspondientes a las eliminatorias mundialistas y los torneos oficiales organizados por la Concacaf.

Este movimiento en el tablero no es una casualidad aislada, sino una declaración de guerra directa frente a su competidor directo, Netflix. Cabe recordar que la popular firma del logo rojo sacudió el entorno deportivo hace unos meses al amarrar los derechos exclusivos de transmisión de las ediciones 2027 y 2029 de la Copa Oro, así como de las etapas decisivas de la Liga de Naciones de la Concacaf, arrebatándole terreno valioso a las televisoras convencionales.

La audaz apuesta de Amazon se produce en un contexto donde el streaming ha dejado de ver al deporte como un simple complemento para convertirlo en su principal campo de batalla. Con los derechos de la NBA, el fútbol americano de la NFL en sus ventanas estelares de los jueves y el fútbol mexicano ya integrados en su catálogo, las plataformas digitales han decidido abrir la cartera de par en par.

UNA NUEVA OPCIÓN PARA VER LOS JUEGOS DEL 'TRICOLOR' ??



Amazon Prime Video transmitirá 38 partidos de la Selección Mexicana a partir de septiembre de 2026. La primera transmisión será el juego amistoso ante Colombia ????? pic.twitter.com/SO2JSLtqry — AS México (@ASMexico) August 20, 2026

Para la Federación Mexicana de Fútbol, este acuerdo no solo significa diversificar su señal; representa asegurar un millonario flujo de billetes verdes en un mercado que transita, inevitablemente, lejos de la televisión tradicional.

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