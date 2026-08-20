Andrés Guardado y Xabier Mancisidor llegan para blindar el proyecto de Rafael Márquez

En la historia del fútbol han existido sociedades destinadas al éxito. En el entorno de la Selección Mexicana decidieron apostar por esa vieja fórmula con el acuerdo definitivo para que Andrés Guardado se integre al cuerpo técnico de Rafael Márquez.

Dos de los capitanes más emblemáticos del Tricolor volverán a trabajar hombro con hombro, tal como lo hicieron en la cancha durante las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

??? Ivar Sisniega habló sobre la llegada de Andrés Guardado como parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez.



Sobre las primeras convocatorias y los rumores de juego de Copa Oro en México.



? @chato_jc pic.twitter.com/16blGHt5T8 — FOX (@somos_FOX) August 20, 2026

Con esta decisión, el “Principito” le pone fin a un largo estira y afloja. En semanas anteriores, el propio exfutbolista había catalogado como meros rumores su llegada al banquillo nacional, argumentando que no existían las garantías suficientes por parte de los directivos de la FMF como para abandonar su proceso formativo en España.

La inestabilidad histórica que reina en los altos mandos del equipo mexicano era el principal freno para que dejara su puesto en las categorías inferiores del Real Betis de Sevilla y Guardado no quería pasar por aquella frase de “no te me entumas”.

Sin embargo, el escenario dio un giro completo. Fuentes cercanas a la negociación confirman que el acuerdo está prácticamente cerrado y que Guardado se convertirá en el segundo auxiliar del “Kaiser” —detrás del estratega español Vidal Paloma— en este renovado proceso que apunta directamente hacia el Mundial de 2030.

Las charlas avanzaron de buena forma una vez que los hombres de pantalón largo en Toluca cedieron ante las peticiones contractuales y de derechos de imagen del tapatío. La clave fue que le garantizaron, blindado con piedra y lodo, un contrato completo por cuatro años que incluye una cláusula de indemnización total en caso de una rescisión anticipada.

La sacudida en el búnker tricolor no termina ahí, pues el banquillo de Márquez terminó por desmarcarse de la nostalgia para buscar rodaje internacional de primer orden. Aunque originalmente se contemplaba a Alfredo Talavera para asumir el entrenamiento de los arqueros, el exguardameta desechó la oferta de la FMF.

Ante la negativa, la directiva dio un auténtico golpe de timón en el mercado europeo al cerrar la incorporación del español Xabier Mancisidor, un viejo colaborador de Pep Guardiola que resguardó los tres postes del Manchester City durante más de una década.

¡¡INCREÍBLE!!???



?? De acuerdo a información obtenida por Mediotiempo, Rafa Márquez ya completó su cuerpo técnico para el proceso rumbo a 2030.



?Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros del Tri luego de que Alfredo Talavera desechó la oportunidad para ser parte del? pic.twitter.com/QxB1ANLuAt — MedioTiempo (@mediotiempo) August 20, 2026

La llegada de Guardado y el blindaje en el arco con escuela de la Premier League representan activos de enorme valor para este proceso. La directiva mexicana confía en que la experiencia combinada de sus dos máximos referentes históricos, cobijados por un soporte táctico con ADN del viejo continente, sirva finalmente para enderezar el rumbo de un equipo que carece de rumbo y liderazgo en el vestidor.

Seguir leyendo:

– Andrés Guardado sería asistente de Rafa Márquez en la selección de México

– Rafa Márquez tomará el avispero del Tri con la misma base de siempre y el Principito en la mira

– Los 4 sinodales de peso que pondrán a prueba el debut de Rafa Márquez en la Selección











