Autoridades de México con apoyo de la DEA incautan 120 kilos de pastillas de fentanilo en Baja California

Autoridades mexicanas decomisaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, durante un operativo realizado en un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, en Mexicali, Baja California.

La acción fue informada este jueves por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló que el operativo derivó del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información difundida por la SSPC, en el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y autoridades estatales.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un? pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

Además de las pastillas de fentanilo, durante la operación fueron incautados un arma de fuego y vehículos.

El inmueble estaría relacionado con “Los Rusos”, organización que, según la información publicada por medios como La Jornada, es identificada como un brazo operativo y de sicarios del Cártel de Sinaloa vinculado con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”.

García Harfuch destacó que la operación fue resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

El funcionario sostuvo que el intercambio de información, combinado con las labores de inteligencia y la capacidad operativa de las instituciones nacionales, permite afectar las estructuras logísticas de las organizaciones criminales.

Sigue leyendo:

– La DEA incautó 8.5 millones de dosis de fentanilo y 142 armas en un operativo en Detroit.

– Detienen a mujer estadounidense con cargamento de fentanilo en la frontera mexicana.