Condado de Los Ángeles confirma primera muerte de 2026 por virus del Nilo Occidental

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles confirmó este jueves 20 de agosto el primer fallecimiento local por el virus del Nilo Occidental de la temporada de mosquitos de 2026.

Un residente del Valle de San Fernando fue hospitalizado y murió a causa de una enfermedad neurológica provocada por una infección grave relacionada con el virus del Nilo Occidental.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos que lamentan la pérdida de un ser querido a causa del virus del Nilo Occidental“, declaró el Dr. Muntu Davis, funcionario de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, en un comunicado de prensa.

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“Esta trágica pérdida nos recuerda la grave amenaza que representan las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental y el dengue. Todos podemos tomar medidas sencillas para reducir el riesgo”, agregó el Dr. Davis.

Entre las medidas recomendadas por los especialistas se incluye el uso de repelente de insectos, eliminar el agua estancada donde se reproducen los mosquitos y asegurarse de que las ventanas y puertas tengan mosquiteras bien ajustadas, sin agujeros ni rasgaduras.

“Pequeñas acciones como estas pueden marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades“, reiteró el funcionario de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

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El virus del Nilo Occidental es la enfermedad transmitida por mosquitos más común que afecta a los residentes del condado de Los Ángeles.

Los funcionarios de Salud Pública reportan casos de virus del Nilo Occidental cada año, debido a que es una enfermedad endémica en la región, con la temporada alta de mosquitos, que se extiende de junio a noviembre en el condado.

En 2026, en el condado de Los Ángeles se tienen documentados 15 casos de infección por el virus del Nilo Occidental, sin incluir Long Beach ni Pasadena, ya que sus casos son reportados por sus respectivos departamentos de salud pública.

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Los especialistas dijeron que el número de personas infectadas en esta temporada es superior al promedio de los últimos cinco años durante el mismo periodo, con la mitad de las víctimas infectadas con residencia en el Valle de San Fernando.

Salud Pública monitorea el riesgo de infección por el virus en colaboración con las agencias locales de control de vectores.

El departamento se involucra con los residentes para brindarles información sobre cómo reducir el riesgo de la enfermedad mediante la promoción de medidas de protección contra los mosquitos.

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Los funcionarios de Salud Pública dijeron que los distritos locales de control de vectores reportaron un número mayor al esperado de muestras de mosquitos infectados y de aves muertas en el condado.

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad causada por la picadura de mosquitos infectados. El virus puede sobrevivir en la naturaleza en varias especies de aves y se transmite por la picadura de mosquitos que se alimentan de aves infectadas

La enfermedad se propaga durante los meses cálidos, temporada en que los mosquitos están más activos en la región. La especie que la transmite se encuentra en todo el condado de Los Ángeles.

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Las personas mayores de 50 años y aquellas con problemas de salud son quienes tienen el mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, que puede incluir meningitis (infección cerebral), encefalitis (inflamación del cerebro) y parálisis de las extremidades.

No existe un tratamiento específico para la enfermedad del virus del Nilo Occidental ni una vacuna para prevenir la infección.

La mayoría de las personas que contraen el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas, pero una de cada cinco personas infectadas desarrolla fiebre junto con otros síntomas como dolor de cabeza, dolor corporal, dolor articular, vómito, diarrea y erupción.

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Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 14 días después de la infección. En caso de que los síntomas sean graves, se recomienda a los residentes que llamen a un médico de inmediato.

Si desea encontrar una clínica o un médico cercanos, puede llamar a la Línea de Información de Salud Pública al 1-833-540-0473, disponible todo los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para obtener más información sobre el virus del Nilo Occidental en el condado de Los Ángeles, puede consultar este enlace.

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