Empresa de Rick Jackson, aspirante a gobernador de Georgia, se aprovecha de enfermeras inmigrantes

Rick Jackson, aspirante republicano a gobernador de Georgia, está metido en un escándalo, luego de revelarse que una de sus empresas se dedica a contratar enfermeras inmigrantes a quienes, de acuerdo con una demanda presentada, les brindaba un trato humillante con salarios inferiores a los pactados y bajo amenaza de exigir su deportación si se atrevían a denunciar los atropellos que sufrían.

Mientras el multimillonario difundía en sus anuncios de campaña un compromiso para cerrarles la puerta a los inmigrantes indocumentados en caso de ser elegido gobernador; Avant Healthcare Professionals, una de sus empresas ligadas al sector sanitario, se dedicaba a contratar enfermeras en el extranjero para trabajar en hospitales estadounidenses.

Una demanda presentada por algunas de estas enfermeras, indica que después de firmar su contrato recibían salarios miserables durante años y cuando intentaban dejar de trabajar para Avant eran amenazadas con contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para deportarlas no sin antes cubrir sumas millonarias para indemnizar a la empresa.

“El ‘empleo’ de Avant es esencialmente una forma de servidumbre por contrato”, describe la querella.

Previo a que Rick Jackson fuera anunciado como candidato republicano a gobernador, Avant pactó un acuerdo con más de 5,000 trabajadores inmigrantes, tanto actuales como antiguos, para repartirles $3 millones de dólares como indemnización, además de condonarles la penalidad por negarse a seguir trabajando.

THANK YOU, GEORGIA!



I’m honored to be your Republican nominee for Governor. pic.twitter.com/DA6nYzBJEt — Rick Jackson (@RickJacksonGA) June 17, 2026

Mientras tanto, en su rol de candidato a gobernador, el multimillonario continúa fomentando su supuesto compromiso de apoyar a Donald Trump en la aplicación de su política antiinmigrante, lo cual se contrapone con sus negocios ligados a la importación de manos extranjeras a bajo costo de operación.

“No me importa si eres musulmán o mongol. No tienes derecho a imponer tu cultura a nuestro país”, se le escucha afirmar a Jackson en uno de sus promocionales de campaña.

A partir de dicho posicionamiento logró el respaldo suficiente para vencer en las primarias republicanas a Burt Jones, vicegobernador de Georgia, y ahora enfrentará a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta.

“Las enfermeras de Avant llegan a Estados Unidos legalmente, tras esperar varios años, aprenden inglés, pagan impuestos y salvan vidas”, señaló Garrison Douglas, portavoz de la campaña de Rick Jackson quien, además de la compañía en cuestión posee al menos otras 20 operando en todo el país dando trabajo a enfermeros, médicos, administradores y personal de recepción.

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