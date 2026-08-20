FBI desarticula presunto complot inspirado en ISIS para atacar el Capitolio de Nueva York

El FBI desarticuló un presunto plan para bombardear el Capitolio en Nueva York y asesinar a legisladores durante una sesión, luego de detener a una mujer de Albany acusada de preparar un ataque inspirado en el Estado Islámico (ISIS).

Jessica Bowie, de 35 años, fue arrestada el miércoles por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI en Albany. El Departamento de Justicia informó que enfrenta un cargo federal por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, en este caso ISIS.

De acuerdo con la denuncia presentada ante un tribunal federal de Nueva York, Bowie habría expresado su respaldo al grupo y jurado lealtad a ISIS en varias grabaciones. Los investigadores sostienen que se radicalizó en internet y que desde mayo publicó mensajes de apoyo al terrorismo en distintas cuentas de redes sociales.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albany, Craig Tremaroli, aseguró que Bowie llegó a expresar apoyo a los atentados del 11 de septiembre. “Alabado sea Alá por el 11 de septiembre”, habría escrito en una de sus comunicaciones, según la denuncia citada por las autoridades.

Thanks to the brilliant work of @FBIAlbany and our partners – this FBI stopped yet another alleged terrorist attack.



Last night the FBI arrested an individual – Jessica Bowie – who allegedly swore allegiance to ISIS and planned to carry out a deadly attack with explosives on the? — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 20, 2026

La investigación comenzó a mediados de julio, cuando Bowie contactó a una fuente confidencial que trabajaba para el FBI y que se presentó como facilitador de ISIS. Según los documentos judiciales, la mujer pidió ayuda para aprender a fabricar explosivos y señaló al Capitolio estatal como su principal objetivo.

El edificio se encontraba a menos de tres kilómetros de su domicilio. Entre el 21 de julio y el 9 de agosto, Bowie habría acudido al Capitolio en al menos cinco ocasiones para fotografiar los alrededores y observar las medidas de seguridad, según la acusación.

Los fiscales sostienen que su intención era introducir una bomba oculta en una bolsa de reparto de comida y hacerla detonar cuando hubiera el mayor número posible de senadores estatales reunidos.

“Quiero destruir la mayor parte posible del edificio y matar a los senadores mientras están reunidos”, habría escrito Bowie a una de las fuentes confidenciales, según la denuncia.

El caso también muestra hasta qué punto avanzó la investigación encubierta. Una fuente le entregó 200 dólares para adquirir materiales que supuestamente serían utilizados para fabricar el explosivo. Bowie compró los artículos en una tienda Home Depot el 5 de agosto y posteriormente los entregó a los informantes, de acuerdo con los documentos judiciales.

La agencia también aseguró que la mujer buscó conseguir un arma para responder si la policía intervenía durante el ataque. Posteriormente, agentes encubiertos le proporcionaron un arma y municiones, así como un artefacto explosivo inerte, antes de detenerla. Associated Press reportó que el arresto ocurrió después de que Bowie recibiera esos materiales durante la operación encubierta.

La acusación sostiene que el objetivo de Bowie no se limitaba al Capitolio estatal. Según Tremaroli, pretendía escapar después del ataque y posteriormente regresar a Estados Unidos para cometer nuevas acciones violentas.

Según la denuncia, cuando se le preguntó por qué no intentaba atacar directamente la Casa Blanca, Bowie habría respondido: “Lo ideal sería la Casa Blanca con el presidente, pero eso es un trabajo aún más difícil”.

El Departamento de Justicia presentó el caso como un ejemplo de una investigación que permitió intervenir antes de que el supuesto plan llegara a ejecutarse. John A. Sarcone, primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, dijo: “Quiero que el pueblo estadounidense sepa esto: el anuncio de hoy tendrá un efecto disuasorio sobre cualquiera en este país que esté siendo radicalizado o que esté considerando actos de violencia”.

“Estamos vigilantes, estamos preparados y, así como detuvimos a este acusado, continuaremos desbaratando complots y protegiendo al pueblo estadounidense”, añadió.

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