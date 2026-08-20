Niño de 5 años muere tras encontrar el arma de su padre y dispararse en la cabeza en Tennessee

Un niño de 5 años murió después de encontrar el arma de fuego de su padre y dispararse en la cabeza dentro de una vivienda de Memphis, Tennessee, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una residencia de Baysweet Drive, poco después de que Tamir Washington regresara de la escuela.

Según relató su madre, Rodnesha Walker, a la cadena local WMC, el niño había llegado a casa, estaba haciendo sus tareas y comiendo antes de entrar en una habitación junto con su hermano.

En algún momento, Tamir encontró un arma perteneciente a su padre, Marquavious Washington, de 24 años, y se disparó.

Los documentos judiciales citados en el caso señalan que el menor sufrió una herida de bala en la cabeza.

Encontraron al niño herido dentro de la vivienda

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Shelby acudieron a la residencia después de recibir el reporte del disparo.

Al llegar, encontraron a Tamir tendido en el suelo, sangrando por la cabeza, mientras todavía se movía y emitía sonidos.

Uno de los agentes colocó una toalla sobre la herida para intentar controlar el sangrado, que fue descrito como severo.

La documentación judicial señala que la lesión era compatible con una herida de bala en la cabeza.

Los equipos de emergencia atendieron al niño antes de trasladarlo a un hospital infantil cercano. Sin embargo, Tamir murió menos de una hora después de la llegada de los primeros agentes.

El menor había comenzado el nuevo año escolar apenas dos semanas antes.

El padre fue acusado por la muerte del niño

Tras el incidente, las autoridades arrestaron a Marquavious Washington.

El hombre enfrenta cargos de homicidio por negligencia criminal, abuso infantil agravado y poner imprudentemente en peligro a un menor con un arma mortal.

De acuerdo con el documento de la acusación, Washington se encontraba en el jardín delantero cuando llegaron los agentes y gritaba que no sabía cómo su hijo había encontrado el arma.

Mientras tanto, la madre del niño, Rodnesha Walker, fue descrita como “frenética y gritando”, además de estar cubierta de sangre.

Los vecinos también intentaron ayudar a la familia.

Una de las residentes declaró a los agentes que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó fuertes golpes en la puerta. Al salir, observó la escena y escuchó a alguien decir: “Se disparó”.

La Policía encontró el arma en una habitación

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron una pistola negra sobre una cama dentro de uno de los dormitorios.

Los investigadores también encontraron una gran cantidad de sangre en el piso de la residencia.

Las autoridades no detallaron en la información disponible cómo estaba almacenada el arma ni por qué el niño pudo acceder a ella.

El caso pone nuevamente el foco en los riesgos que implica que los menores tengan acceso a armas de fuego dentro de sus viviendas.

Washington fue trasladado a la cárcel del condado de Shelby, donde permanece detenido con una fianza fijada en $100,000 dólares.

Está previsto que comparezca ante el tribunal el jueves.

La investigación permanece abierta.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas