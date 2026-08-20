Quién es “El Tío Lako”, líder criminal del CJNG que escapó de un operativo para capturarlo en Michoacán

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, estuvo en el centro de la atención tras el operativo desplegado por fuerzas federales en Michoacán el 19 de agosto, cuyo objetivo habría sido detenerlo.

Aunque el líder criminal no fue capturado, el despliegue derivó en la detención de integrantes de su célula y en una violenta reacción con bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad, Guerrero Martínez es identificado como uno de los principales operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Su principal bastión se ubica en la comunidad Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, donde opera el grupo conocido como “Los Guerreros”.

? La ubicación del “Tío Lako”, compadre de “El Mencho”, fue posible tras la captura de Dionicio “La Mincha”, operador del #CJNG detenido cuando cobraba una extorsión de 3 millones de pesos a un productor de aguacate en Michoacán.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/1gHndjHfNm — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) August 20, 2026

Un clan familiar

“El Tío Lako” habría asumido el liderazgo de la estructura de “Los Guerreros” después de la muerte de su hermano Javier Guerrero Martínez, ocurrida en 2011. Posteriormente, el grupo estableció una alianza con el CJNG, aunque habría conservado un importante margen de autonomía y control territorial en el occidente de Michoacán.

La organización ha sido relacionada con actividades como narcotráfico, robo de combustible y extorsiones. También se le atribuye presencia en municipios estratégicos de Michoacán y vínculos con distintas redes criminales del occidente del país.

El historial de Guerrero Martínez tampoco es reciente. En 2015 fue detenido por una investigación relacionada con el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, entonces candidato a la presidencia municipal de Yurécuaro. Las autoridades de aquella época lo señalaron, junto con un sobrino, como presunto autor intelectual del homicidio.

El nombre de la familia Guerrero también ha cobrado notoriedad por el nivel de exposición pública de algunos de sus integrantes.

En 2023, una ostentosa fiesta de XV años celebrada en Tinaja de Vargas para una hija de “El Tío Lako” puso nuevamente al clan bajo los reflectores, pues el evento contó con artistas reconocidos, una amplia seguridad armada y una producción de gran escala.

El operativo del 19 de agosto

La ofensiva federal comenzó durante la madrugada del miércoles 19 de agosto en municipios del occidente de Michoacán. El objetivo central habría sido detener a “El Tío Lako”, pero el capo consiguió evadir a las autoridades.

Inicialmente se reportó la detención de nueve integrantes de su célula, entre ellos la hija y la pareja sentimental de Guerrero Martínez.

? Aumentan a 12 los detenidos en operativo de Michoacán



El operativo en Tanhuato y Ecuandureo dejó 12 detenidos, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas como hija y pareja sentimental de “El Tío Lako”, presunto jefe regional del CJNG.



La captura habría desatado la? pic.twitter.com/5kDJpzmtyu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 20, 2026

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre tres detenciones adicionales, elevando a 12 el número de personas capturadas durante la operación.

El operativo también derivó en el decomiso de armas, vehículos, drogas y otros objetos relacionados con las actividades de la organización criminal.

La reacción del grupo criminal se hizo visible pocas horas después. En distintos municipios de Michoacán fueron reportados más de 20 bloqueos carreteros, además de vehículos incendiados y afectaciones a rutas estratégicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los hechos estaban relacionados con un operativo para detener objetivos prioritarios, mientras autoridades estatales y federales desplegaron acciones para liberar las carreteras y restablecer la circulación.

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