Vanessa Huppenkothen sufre momentos de terror ante la escasa vigilancia policiaca en la CDMX

Mientras las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la jefa de gobierno Clara Brugada y el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, insisten a diario en que los índices delictivos van a la baja, las pruebas de violencia en las calles siguen siendo el pan de todos los días para los capitalinos.

El discurso oficial de pacificación volvió a chocar de frente con la realidad la noche del miércoles 19 de agosto, cuando la conocida conductora de TUDN, Vanessa Huppenkothen, vivió momentos de verdadero pánico al convertirse en el blanco de una aparente célula de montachoques.

Aquí está el video completo de lo que le sucedió a Vanessa Huppenkothen @vanehupp



El video fue borrado de su cuenta de Instagram.



Ojalá la hayan auxiliado, @SSPCMexico @OVIALCDMX @SSC_CDMX @OHarfuch hasta el momento, ella no ha vuelto a publicar nada. pic.twitter.com/i35OHsNPXu — Carlos González Baños (@GalgoGB) August 20, 2026

La periodista deportiva utilizó sus redes sociales para transmitir en vivo una pesadilla que miles de conductores sufren en el anonimato. Mientras circulaba sola por la Calzada de Tlalpan, una camioneta Toyota RAV-4 de color rojo comenzó a asediarla de forma agresiva.

El modus operandi quedó registrado en video: la unidad sospechosa se le cerraba intempestivamente, frenaba de golpe sin razón aparente y encendía las luces intermitentes con la clara intención de provocar un choque por alcance, una clásica treta empleada por mafias viales para extorsionar a los automovilistas y exigirles fuertes sumas de dinero en efectivo.

Durante los minutos que duró el acoso, la angustia de la comunicadora escaló de forma dramática ante la total ausencia de patrullas en la zona. “Oigan, este tipo está loco, quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace; si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón”, narró Huppenkothen con la voz entrecortada.

? VIDEO | VANESSA HUPPENKOTHEN VIVIÓ MOMENTOS DE TERROR EN CDMX

Una camioneta aparentemente le cerró el paso mientras circulaba por Tlalpan. Vanessa pidió ayuda durante una transmisión en vivo y logró ponerse a salvo.



La SSC ya investiga el caso.#VanessaHuppenkothen #CDMX pic.twitter.com/FsM7u58LRX — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 20, 2026

En ese material que, aunque fue borrado horas después de sus perfiles oficiales, fue rescatado por usuarios de internet y se volvió viral debido a la gravedad de las amenazas veladas. La conductora logró sortear el peligro gracias a que encontró a su paso un convoy militar, lo que ahuyentó a sus perseguidores.

A pesar de que el gobierno capitalino suele matizar estos sucesos aislados en sus conferencias de prensa, la presión digital obligó a una respuesta inmediata del búnker de seguridad local.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia y el rastreo de las placas de circulación del vehículo involucrado, desplegó un operativo de búsqueda que dio resultados horas más tarde.

La corporación policiaca confirmó la localización de la camioneta roja en las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Tepalcates, en la alcaldía Iztapalapa. El conductor fue asegurado por los uniformados y presentado ante un juez cívico bajo el cargo de escandalizar en la vía pública, mientras la Fiscalía General de Justicia continúa con las indagatorias para esclarecer si el implicado cuenta con antecedentes relacionados con este tipo de fraudes carreteras.

?Policías de CDMX localizaron en Iztapalapa la camioneta Toyota involucrada en el presunto acoso a la conductora Vanessa Huppenkothen.



El vehículo fue detenido en calzada Ignacio Zaragoza y su conductor, quien negó haber participado en el hecho, fue presentado ante un Juez? pic.twitter.com/TVFCv6JPMT — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2026

Aunque Vanessa Huppenkothen reportó en sus historias de Instagram que ya se encuentra a salvo en su casa, el episodio reabre la alarma sobre una modalidad delictiva que las autoridades no han logrado erradicar y que sigue manteniendo a los conductores con el Jesús en la boca.

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