Arrestan a prestigioso médico de Carolina del Norte por disparar contra dos hermanas en Virginia

Un médico de Carolina del Norte que dirige su propio centro de atención de urgencias fue arrestado después de que, según las autoridades, disparara contra dos hermanas de 12 y 20 años durante una confrontación en una carretera de Virginia.

Richard Arriviello, de 61 años, fue detenido el sábado después de que presuntamente abriera fuego contra las jóvenes y posteriormente huyera del lugar en su vehículo.

La Policía Estatal de Virginia informó que sus agentes respondieron poco antes de las 9:00 a.m. a un reporte de tiroteo ocurrido en la Interestatal 77 (I-77).

Las dos hermanas viajaban en un Jeep en movimiento cuando recibieron los disparos en las piernas, según los reportes citados en la investigación.

Ambas fueron trasladadas a un hospital con heridas que no ponían en riesgo sus vidas.

Las identidades de las víctimas no han sido divulgadas.

El médico habría escapado en un Mercedes-Benz

Las circunstancias que provocaron la confrontación todavía no están claras.

Los investigadores indicaron que el Jeep involucrado en el incidente fue señalado por conducción imprudente, aunque no se ha establecido públicamente cómo se inició el altercado ni qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos.

El conductor del Jeep tampoco ha sido identificado.

Después del tiroteo, Arriviello presuntamente abandonó el lugar a bordo de un Mercedes-Benz.

Los agentes posteriormente localizaron el vehículo en el condado de Carroll, donde detuvieron al médico.

Las autoridades no han confirmado si encontraron el arma que habría sido utilizada durante el ataque.

Arriviello dirige una clínica de atención urgente

Arriviello es un médico con licencia en Carolina del Norte y propietario de Family Urgent Care, un centro médico ubicado en Monroe, aproximadamente 25 millas de Charlotte.

De acuerdo con los registros de la Junta Médica de Carolina del Norte, el médico ejerce en el estado desde 2010.

En un video publicado en el sitio web de su clínica, Arriviello describía la misión del establecimiento como ofrecer atención médica accesible y de calidad.

“Nuestra misión es brindar atención médica compasiva, conveniente, asequible y de alta calidad para usted y su familia”, afirmó.

El médico también aseguraba que los pacientes podían esperar una atención cercana y profesionales dispuestos a escuchar sus necesidades.

No tenía antecedentes penales conocidos

El arresto sorprendió debido a que, según los reportes citados, Arriviello no tenía antecedentes penales previos ni demandas por negligencia médica.

El médico llevaba aproximadamente 30 años ejerciendo la medicina, según la información disponible sobre su trayectoria profesional.

Ahora enfrenta una serie de cargos derivados del presunto ataque ocurrido en la I-77.

Entre las acusaciones figuran disparar maliciosamente contra un vehículo ocupado, disparar desde un vehículo, causar maliciosamente lesiones corporales con intención de mutilar y utilizar un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

Las autoridades aún investigan qué desencadenó la confrontación y las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

Permanece detenido sin derecho a fianza

Arriviello fue ingresado en la New River Valley Regional Jail, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

El médico tiene prevista una comparecencia ante el tribunal el 29 de septiembre.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando información sobre el tiroteo y tratando de determinar qué ocurrió antes de que las dos hermanas fueran alcanzadas por los disparos.

Hasta ahora, las jóvenes permanecen fuera de peligro y los investigadores no han informado de nuevas lesiones relacionadas con el incidente.

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