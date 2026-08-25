Carolina del Sur presenta cargos contra 31 personas que traficaban droga de cárteles mexicanos
La red transportaba cientos de kilogramos de cocaína, metanfetamina y fentanilo desde México hasta Carolina del Sur
Un gran jurado estatal de Carolina del Sur acusó a 31 personas por presuntamente ayudar a operar una extensa red de narcotráfico que conectaba a cárteles mexicanos con el área de Charleston, anunció el general Alan Wilson.
Las cinco acusaciones formales reveladas hasta el momento contienen 59 cargos, incluyendo tráfico de cocaína y fentanilo, delitos con armas de fuego y delitos relacionados con la prostitución. Algunos acusados y cargos permanecen bajo secreto de sumario.
Las acusaciones forman parte de la “Operación Last Stand”, una investigación que se ha extendido durante varios años e involucra a agencias policiales federales, estatales y locales.
Las autoridades llevaron a cabo operativos en Carolina del Sur, Texas, Georgia y Florida, culminando en una redada la semana pasada con el objetivo de detener a más de 30 acusados.
“Esta investigación no solo involucra el narcotráfico a gran escala, sino también el contrabando de armas, la prostitución y los tiroteos, siendo los negocios y clubes nocturnos que operan ilegalmente el epicentro de esta actividad delictiva”, declaró Wilson.
La investigación comenzó con clubes nocturnos
Las autoridades indicaron que la investigación surgió del escrutinio de clubes nocturnos no autorizados que atraían a grandes multitudes y que presuntamente se convirtieron en centros de venta de drogas, prostitución y violencia de pandillas.
Tras meses de vigilancia y recopilación de información, Investigaciones de Seguridad Nacional, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston y otras agencias allanaron un club nocturno en North Charleston en la madrugada del 8 de febrero.
Las autoridades informaron de 86 arrestos, incluyendo 79 arrestos administrativos relacionados con inmigración y siete arrestos penales. Los investigadores también identificaron a cuatro víctimas de trata de personas y encontraron a un menor, quien fue entregado a sus familiares.
Según la Fiscalía General, los agentes incautaron armas de fuego, 45 gramos de cocaína y cantidades no especificadas de crack, fentanilo y metanfetamina, además de 347 gramos de marihuana.
La investigación identificó posteriormente lo que las autoridades describieron como una red que transportaba cientos de kilogramos de cocaína, metanfetamina y fentanilo desde México, a través de estados fronterizos con el sur, hasta Carolina del Sur.
Las autoridades indicaron que la investigación se centró en personas presuntamente vinculadas a las pandillas Piru Bloods, 18th Street, Tren de Aragua y Rolling 20s Crips.
También alegaron conexiones con dos cárteles mexicanos designados por el gobierno federal como organizaciones terroristas extranjeras: Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Estas organizaciones traen drogas, armas y violencia a nuestras comunidades, y no vamos a permitir que operen aquí sin control”, declaró Mark M. Zito, agente especial a cargo de HSI.
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