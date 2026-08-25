Carolina del Sur presenta cargos contra 31 personas que traficaban droga de cárteles mexicanos

Un gran jurado estatal de Carolina del Sur acusó a 31 personas por presuntamente ayudar a operar una extensa red de narcotráfico que conectaba a cárteles mexicanos con el área de Charleston, anunció el general Alan Wilson.

Las cinco acusaciones formales reveladas hasta el momento contienen 59 cargos, incluyendo tráfico de cocaína y fentanilo, delitos con armas de fuego y delitos relacionados con la prostitución. Algunos acusados ​​y cargos permanecen bajo secreto de sumario.

Las acusaciones forman parte de la “Operación Last Stand”, una investigación que se ha extendido durante varios años e involucra a agencias policiales federales, estatales y locales.

Las autoridades llevaron a cabo operativos en Carolina del Sur, Texas, Georgia y Florida, culminando en una redada la semana pasada con el objetivo de detener a más de 30 acusados.

“Esta investigación no solo involucra el narcotráfico a gran escala, sino también el contrabando de armas, la prostitución y los tiroteos, siendo los negocios y clubes nocturnos que operan ilegalmente el epicentro de esta actividad delictiva”, declaró Wilson.

WATCH: Today’s full remarks on Operation Last Stand: our crackdown on drug trafficking, gang activity, illegal aliens, and Mexican cartels designated as foreign terrorist organizations. pic.twitter.com/WqJ61QFiQR — Alan Wilson (@AGAlanWilson) August 24, 2026

La investigación comenzó con clubes nocturnos

Las autoridades indicaron que la investigación surgió del escrutinio de clubes nocturnos no autorizados que atraían a grandes multitudes y que presuntamente se convirtieron en centros de venta de drogas, prostitución y violencia de pandillas.

Tras meses de vigilancia y recopilación de información, Investigaciones de Seguridad Nacional, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston y otras agencias allanaron un club nocturno en North Charleston en la madrugada del 8 de febrero.

Las autoridades informaron de 86 arrestos, incluyendo 79 arrestos administrativos relacionados con inmigración y siete arrestos penales. Los investigadores también identificaron a cuatro víctimas de trata de personas y encontraron a un menor, quien fue entregado a sus familiares.

Según la Fiscalía General, los agentes incautaron armas de fuego, 45 gramos de cocaína y cantidades no especificadas de crack, fentanilo y metanfetamina, además de 347 gramos de marihuana.

La investigación identificó posteriormente lo que las autoridades describieron como una red que transportaba cientos de kilogramos de cocaína, metanfetamina y fentanilo desde México, a través de estados fronterizos con el sur, hasta Carolina del Sur.

Las autoridades indicaron que la investigación se centró en personas presuntamente vinculadas a las pandillas Piru Bloods, 18th Street, Tren de Aragua y Rolling 20s Crips.

También alegaron conexiones con dos cárteles mexicanos designados por el gobierno federal como organizaciones terroristas extranjeras: Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Estas organizaciones traen drogas, armas y violencia a nuestras comunidades, y no vamos a permitir que operen aquí sin control”, declaró Mark M. Zito, agente especial a cargo de HSI.

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