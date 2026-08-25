Graciela Domínguez Nava asume gubernatura de Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha, señalado por narco

El Congreso de Sinaloa designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado mexicano, luego de aprobar la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que ha rechazado.

La designación de Domínguez Nava fue aprobada con 31 votos a favor y seis en contra durante una sesión del Congreso estatal. Después de rendir protesta ante el pleno, la nueva mandataria aseguró que su administración tendrá como prioridades recuperar la paz, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza de los ciudadanos.

“Es poco más de un año el que tendremos en este gobierno interino, y son muchas las tareas que tenemos que retomar”, afirmó Domínguez Nava durante su primer mensaje como gobernadora.

Con el humanismo como nuestro asidero, asumo la responsabilidad de gobernar Sinaloa con serenidad, firmeza y profundo sentido del deber político, consciente de los sentimientos del pueblo, de sus preocupaciones, con el irrenunciable y único compromiso de cumplirle a la Nación y? pic.twitter.com/czMQHJFV1W — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 25, 2026

Paz, seguridad y atención a víctimas, entre sus prioridades

La nueva gobernadora señaló que entre los principales retos de su administración estarán la atención a víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, el desplazamiento interno y el retorno de familias a sus comunidades. También planteó impulsar la reactivación económica y proteger los empleos, además de mantener comunicación con sectores productivos y atender asuntos relacionados con el campo, la pesca, la ganadería, la minería y la comercialización agrícola.

Domínguez Nava sostuvo que su gobierno buscará garantizar la estabilidad política y una transición democrática rumbo a las elecciones de 2027. Aseguró que la administración interina no participará en la disputa por la sucesión estatal y que mantendrá comunicación con todas las fuerzas políticas.

“La administración interina tiene como misión gobernar, pacificar y estabilizar”, declaró. En materia de seguridad, afirmó que trabajará en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales. “Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano”, señaló.

Domínguez Nava también sostuvo que la confianza de los ciudadanos no puede imponerse desde el gobierno. “La confianza no se decreta ni se exige, se construye”, expresó.

La nueva gobernadora cuenta con experiencia en la administración pública estatal. Fue secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa entre 2021 y 2024, además de haber ocupado una diputación local en dos Legislaturas y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.

Su llegada ocurre después de una nueva licencia de Rocha Moya, quien había solicitado una primera separación del cargo el pasado 1 de mayo para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario fue señalado en Estados Unidos, junto con otros funcionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y los ha calificado de “falsos”.

Aunque Domínguez Nava fue designada como gobernadora interina, legisladores opositores advirtieron que la licencia de Rocha Moya es temporal y que jurídicamente todavía existe la posibilidad de que regrese al cargo. El PRI, además, anunció que respaldará una denuncia ciudadana que busca promover un juicio político contra el mandatario.

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