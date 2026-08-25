Más de la encefalopatía traumática crónica: uno de cada cuatro exjugadores de la NFL la padece

Investigadores de Mass General Brigham, la Universidad de Boston y la Fundación para la Conmoción Cerebral realizaron un estudio que sugiere que al menos un 24.5% de exjugadores de la National Football League (NFL) fallecidos entre 2016 y 2021 podrían haber padecido encefalopatía traumática crónica (ETC). Este trastorno se asocia con daños cerebrales por traumatismos repetidos.

El análisis incluyó 1,712 cerebros de exjugadores fallecidos entre 2008 y 2021, de los cuales 338 fueron donados para evaluación. De estos, un 93.2% mostró signos de ETC, indicando una alarmante presencia de esta enfermedad.

El estudio encontró que cerca del 60% de los donantes sufría de demencia, y el 90.4% de aquellos en etapa IV de ETC también padecían esta condición cognitiva. Se observó que el riesgo de demencia aumentaba un 44% en quienes tenían ETC en estadio IV.

Implicaciones para la NFL y la comunidad médica

Los resultados plantean preocupaciones significativas sobre la subestimación de las enfermedades neurodegenerativas en exjugadores del futbol americano. La NFL y la Asociación de Jugadores han afirmado que el estudio destaca la necesidad de mejorar la seguridad y el bienestar de los jugadores.

“Impactos repetidos se asocian con una acumulación anormal de proteína tau que daña las células cerebrales y que, con el tiempo, puede contribuir a problemas de memoria, pensamiento, comportamiento y estado de ánimo”, declaró a ABC News la doctora Leah Croll, neuróloga del Centro Médico Maimonides y profesora adjunta de neurología en la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate, quien no participó en el estudio.

Recalca que el problema es que “actualmente, la encefalopatía traumática crónica solo puede diagnosticarse definitivamente después del fallecimiento”.

Expertos han solicitado que la investigación futura se enfoque en jugadores más recientes y que las medidas preventivas se centren en reducir los traumatismos repetidos en lugar de solo las conmociones cerebrales.

Síntomas tempranos que pueden ayudar a suponerla

Los síntomas tempranos más descritos de la encefalopatía traumática crónica incluyen cambios del estado de ánimo, cambios de conducta y dificultades cognitivas leves, especialmente depresión, irritabilidad, impulsividad, agresividad, olvidos y problemas para planificar u organizar. También pueden aparecer problemas motores tempranos como lentitud de movimientos, descoordinación o habla poco clara.

Señales que pueden orientar:

Cambios emocionales: depresión, desesperanza, ansiedad o apatía.

Cambios conductuales: impulsividad, explosividad o pérdida fácil del control.

Cambios cognitivos: olvidos, dificultad para concentrarse, desorientación y problemas ejecutivos.

Síntomas motores: movimientos lentos, temblores, inestabilidad o disartria.

Puntos importantes. No hay un síntoma único ni específico que confirme la encefalopatía traumática crónica, y el diagnóstico en vida suele ser difícil; por eso se valora sobre todo el antecedente de golpes repetidos en la cabeza junto con el patrón de síntomas.

Cuándo consultar. Si alguien con antecedentes de conmociones repetidas empieza con cambios persistentes de conducta, memoria, ánimo o coordinación, conviene una evaluación médica y neurológica. Si aparecen ideas suicidas o agresividad marcada, la atención debe ser urgente.

Sigue leyendo:

· ¿Estamos ante un nuevo paradigma de vida? Las relaciones virtuales sustituyen a las reales y su efecto en la salud

· Tristeza y depresión no son lo mismo y se debe actuar en consecuencia

· ¿Qué es una crisis de ausencia? No la confundas con una simple distracción