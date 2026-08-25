Policías de NY rastrean matrículas para el ICE y ayudar con deportaciones, según informe de ONG

Policías estatales y locales de Nueva York han consultado datos de matrículas recopilados por la empresa Flock Safety para apoyar investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en casos de personas que no eran sospechosas de cometer algún delito, según una investigación difundida este martes por dos organizaciones de derechos civiles.

El informe fue elaborado por el Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y LatinoJustice PRLDEF, que revisaron registros de búsquedas obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública y publicados por el sitio Have I Been Flock’d.

Los documentos muestran que agentes de distintas corporaciones policiales realizaron consultas en la red de lectores automáticos de matrículas de Flock. En algunos casos, los motivos registrados fueron “Inmigración (civil/administrativa)”, “ICE” o “Buscado por ICE”. Los investigadores indicaron que los registros disponibles son incompletos y censurados, por lo que los casos identificados podrían representar solamente una parte de las búsquedas realizadas para apoyar a las autoridades migratorias federales.

BREAKING: S.T.O.P., LatinoJustice PRLDEF Report Finds NY Police Search Flock for ICE



The report release coincides with New York’s deadline to terminate formal and informal 287(g) agreements with ICE. #Flockhttps://t.co/AHSUd09Jju — S.T.O.P.?Surveillance Technology Oversight Project (@STOPSpyingNY) August 25, 2026

Registros muestran búsquedas vinculadas con ICE

El informe identifica consultas relacionadas con ICE en el condado de Nassau y en localidades como Beacon, Glen Cove y Cheektowaga. Los investigadores también encontraron patrones de búsqueda que involucran al New York Fusion Center, un centro de intercambio de información utilizado por autoridades federales, estatales y locales.

Uno de los casos ocurrió el 24 de marzo de 2025. Una búsqueda realizada desde el centro incluyó como motivo “SWB 25-03-01 DHS Agent”, referencia que los investigadores interpretaron como una consulta vinculada con la frontera suroeste y realizada por un empleado del Departamento de Seguridad Nacional.

Aproximadamente una hora después, un agente de la Policía Estatal de Nueva York buscó la misma matrícula y registró como motivo únicamente “Investigación”.

Otro caso ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza consultó una matrícula. Ese mismo día, un policía de Lancaster volvió a buscarla y dos días después realizó otra consulta. Una semana más tarde, agentes de Cheektowaga revisaron la misma matrícula y utilizaron los motivos “SE BUSCA” y “Buscado por ICE”.

Flock’s surveillance cameras have already sparked outrage. WIRED reconstructed its next-generation AI system, already in use by some police, to confirm it goes much further than tracking license plates. https://t.co/EXlNbR3wLj — WIRED (@WIRED) August 24, 2026

“En resumen, nuestra propia policía del estado de Nueva York —tanto la policía local como la estatal— está realizando registros relacionados con la inmigración y, además, parece que los están ocultando”, afirmó Eleni Manis, directora de investigación de S.T.O.P. Los grupos sostienen que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no tienen acceso directo a los datos de Flock, por lo que las consultas realizadas mediante departamentos policiales locales pueden convertirse en una vía para obtener esa información.

Nueva ley limita cooperación migratoria

Los hallazgos fueron divulgados mientras entra en vigor en Nueva York la Ley de Policías Locales y Delitos Locales, conocida en inglés como Local Cops, Local Crimes Act, que limita la cooperación de las autoridades locales con ICE en asuntos migratorios civiles. La gobernadora Kathy Hochul defendió la medida y señaló que la policía debe concentrarse en delitos y no en apoyar las políticas federales de deportación.

El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, advirtió que la cooperación migratoria puede afectar la relación entre las comunidades y las autoridades. “Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros”, afirmó.

pic.twitter.com/al1SC8o7aC El CEO de Flock Safety, Garrett Langley, dice que los estadounidenses no pueden prohibir directamente las cámaras de Flock porque son "para nuestra seguridad"



"Valoro mi privacidad, mi familia valora su privacidad, mis empleados valoran su privacidad,? — Rafael Capacho (@RafaelCapachoo) August 24, 2026

La nueva ley también obliga a terminar los acuerdos 287(g), mediante los cuales determinadas agencias estatales y locales pueden realizar funciones de control migratorio federal bajo autorización de ICE.

Los investigadores consideran que las consultas rutinarias de Flock solicitadas por ICE podrían constituir una forma de cooperación informal, particularmente cuando se trata de personas que no son sospechosas de delitos. S.T.O.P. y LatinoJustice recomendaron que cada departamento documente quién realiza las búsquedas, el motivo y el número de caso. También propusieron reducir a 48 horas la conservación de los datos de matrículas y limitar las consultas a investigaciones por delitos graves, vehículos robados o personas desaparecidas.

“Los neoyorquinos no deberían tener que preocuparse de que conducir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela o simplemente realizar sus actividades cotidianas permita al ICE rastrear su ubicación”, escribió Andrew Case, asesor legal de LatinoJustice PRLDEF. Flock, con sede en Atlanta, opera más de 120,000 cámaras en más de 6,000 comunidades de 49 estados y registra, según el informe, alrededor de 20,000 millones de lecturas de matrículas al mes.

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