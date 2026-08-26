Antonio Banderas será reconocido como “Agente de Cambio” en los Premios Juventud

El actor, director y empresario español Antonio Banderas será galardonado con el reconocimiento “Agente de Cambio” durante la próxima entrega de los Premios Juventud.

La distinción rinde tributo a su incansable labor social y su firme compromiso con la educación, la acción comunitaria y el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

El premio destaca de forma especial la labor desempeñada mediante la Fundación Lágrimas y Favores, institución benéfica que el intérprete malagueño constituyó en el año 2010. Desde su creación, esta entidad ha servido como motor de impacto social para canalizar recursos destinados a becas universitarias, iniciativas culturales y proyectos de asistencia en favor de pacientes oncológicos y familias en riesgo de exclusión.

La entrega de esta distinción tendrá un matiz histórico, ya que la gala de los Premios Juventud se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en el Starlite Marbella, convirtiéndose en la primera edición del evento transmitido desde suelo europeo. La ceremonia es fruto de una alianza entre la cadena TelevisaUnivision y la radiotelevisión pública española RTVE.

Banderas compartirá la distinción de “Agente de Cambio” con la popular banda española La Oreja de Van Gogh, galardonada por su constante apoyo a causas solidarias, entre las que sobresale su participación activa en iniciativas de ayuda a damnificados por desastres naturales en España.

La gala estará conducida por el presentador español Jesús Vázquez, la actriz mexicana Alejandra Espinoza y la comunicadora dominicana Clarissa Molina. Asimismo, la noche contará con las actuaciones musicales de destacados exponentes de la industria como Camilo, Ángela Aguilar, Wisin, Yandel, Silvestre Dangond y Eladio Carrión, entre otros artistas.

Con esta distinción, la organización de los Premios Juventud reafirma su propósito de visibilizar a aquellas figuras públicas que emplean su influencia y recursos para inspirar transformaciones positivas y duraderas en la sociedad.

Seguir leyendo:

· Antonio Banderas sobre su comienzo en la actuación: “No tenía ni una moneda”

· Antonio Banderas revela detalles del reencuentro con su ex, Melanie Griffith, en la boda de su hija

· Antonio Banderas recordó la experiencia paranormal que vivió durante un rodaje