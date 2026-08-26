Byron Donalds, candidato a gobernador de Florida, ofrece apoyar a los cubanos cuando caiga el régimen

Byron Donalds, candidato a gobernador de Florida, se comprometió a apoyar a los cubanos una vez que el régimen haya sido derrocado decretando así la muerte del socialismo en la isla caribeña.

El republicano que tiene amplias posibilidades de convertirse en el primer gobernador afroamericano del “Estado del Sol”, pretende asegurar el respaldo de la comunidad cubana radicada en Florida.

Por ello, durante un mitin celebrado en Miami, se comprometió a estar listo para tenderles la mano a los cubanos que lo demanden en cuanto la estructura del gobierno de La Habana se haya desmoronado, lo cual vislumbra podría ser pronto.

“Una Cuba libre es algo que apoyo completamente. Ese régimen necesita caer y, cuando lo haga, el pueblo cubano tendrá un gran amigo en mí como próximo gobernador de Florida”, expuso.

A sabiendas de que Florida es un punto de concentración de inmigrantes y refugiados cubanos, Donalds advirtió cerrarle la puerta a cualquier manifestación ligada al concepto de socialismo.

“Estamos concentrados en problemas de los que la gente está hablando en su mesa de cocina cada día. Eso es en lo que estamos concentrados, pero también debemos asegurarles a las personas, en Miami-Dade y en toda Florida, que el socialismo no puede afianzarse en esta ciudad, pues se ha convertido en la encarnación de personas, tanto de nuestro país como procedentes de Cuba y Venezuela, que querían escapar de la tiranía y vinieron aquí,”, subrayó.

Las declaraciones de Byron Donalds están alineadas al pensamiento del presidente Donald Trump para quien resulta clave lograr un cambio en el tipo de gobierno que durante décadas ha estado ligado a otras naciones históricamente enemigas de Estados Unidos, como son Rusia y China principalmente.

A partir de ello, se puede entender cómo, desde su retorno a la Casa Blanca, el republicano de 80 años no quita el dedo del renglón para presionar a La Habana inicialmente exigiéndole la apertura a la inversión extranjera.

Así que en los planes de Trump resulta muy conveniente contar con un aliado al frente de Florida, pues dicha entidad puede ser el trampolín desde donde se defina una estrategia de monitoreo constante sobre los que sucede en la isla caribeña.

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