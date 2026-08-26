Condenan a exempleada del Servicio Postal por robar un millón de dólares en cheques

Melissa McAfee, exempleada del Servicio Postal (USPS) en Georgia, pasará varios meses en prisión tras descubrirse que robó un millón de dólares en cheques.

Ante la denuncia presentada por clientes del USPS exigiendo investigar varios robos de correo, la Oficina del Inspector General de la agencia federal se puso a trabajar con el objetivo de determinar quién podría ser el o los responsables de lo sucedido.

De esa manera, descubrió que una excartera de 44 años se llevó a casa más de 140 cheques con el propósito de cambiarlos en algún momento.

Desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2024, Melissa McAfee se encargó de repartir paquetes en la zona de Smyrna, muy cerca de Atlanta, así que conocía muy bien como operaba el USPS y cuáles eran los sobres cuyo contenido representaba la posibilidad de obtener sumas importantes de dinero.

ATLANTA – Melissa McAfee, a former U.S. Postal Service mail carrier, was sentenced to federal prison today for stealing mail containing checks and gift cards worth more than $1 million. https://t.co/VhNkG5Jvui @NDGAnews @OIGUSPS pic.twitter.com/1MQ7iOjy6u — US Attorney NDGA (@NDGAnews) August 25, 2026

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer que la Oficina del Inspector General del Servicio Postal (USPS-OIG) recibió grabaciones de vigilancia donde se observaba a McAfee sustraer varios sobres con cheques en su interior.

El siguiente paso a dar fue enviar a un grupo de agentes del USPS a la casa donde vivía la exempleada de gobierno para llevar a cabo una inspección con el objetivo de encontrar alguna pista que la inculpara.

Luego de presentar una orden de registro en el domicilio, se descubrieron 145 cheques y 37 tarjetas de regalo cuyo valor en conjunto superó $1,035,000 dólares.

Al no encontrar ninguna manera de justificar sus actos, la excartera se declaró culpable de posesión de correo robado y fue sentenciada a dos años de prisión.

A condena de Melissa McAfee se le agregarán dos años de libertad condicional supervisada y una cantidad todavía no definida para resarcir el daño causado a las personas que resultaron afectadas por sus fechorías.

Mediante una declaración emitida a la prensa, Jonathan Ulrich, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del USPS, enfatizó que el robo de correo es un delito perseguido por el gobierno sin importar quién se atreva a cometerlo.

“La sentencia envía un mensaje contundente a cualquiera que piense que el robo de correo y el fraude con cheques quedarán impunes.

Nuestros agentes especiales, junto con nuestros socios federales y locales encargados de hacer cumplir la ley, investigarán enérgicamente estos delitos federales”, enfatizó.

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