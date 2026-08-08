Persisten problemas financieros en el Servicio Postal, reporta pérdida de $2,500 millones de dólares

Los problemas financieros continúan imperando en el Servicio Postal (USPS) tras reportar pérdidas estimadas en $2,500 millones de dólares en lo que va del tercer trimestre.

Aunque la cifra resulta inferior a los $3,100 millones de dólares perdidos en el mismo periodo un año atrás, la agencia atribuye la diferencia a que disminuyeron las indemnizaciones a su plantilla de trabajadores, lo cual permitió ahorrarse $416,000,000 millones de dólares y un aumento de los ingresos operativos de $1,100 millones de dólares.

En su momento, cuando Elon Musk fungía como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) le sugirió al presidente Donald Trump privatizar la agencia federal, pero en lugar de ello el jefe de la nación planteó la idea de fusionarlo, con el Departamento de Comercio.

A mediados de marzo, David Steiner, director general del USPS, advirtió que, de no registrarse cambios importantes, la agencia podría quedarse sin efectivo hacia inicios de 2027, esto pese a algunas medidas implementadas para restructurarla.

Durante el año fiscal 2025, el Servicio Postal reportó un déficit de $9,000 millones de dólares. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

El USPS, que opera como una agencia independiente financiada principalmente por la venta de servicios postales, está sujeto a un límite de endeudamiento de $15,000 millones de dólares vigente desde 1990, el cual ya ha sido alcanzado.

De hecho, la agencia ha acumulado pérdidas durante años. Solo en el año fiscal 2025 reportó un déficit de $9,000 millones de dólares, cifra similar a los $9,500 millones de dólares registrados en 2024.

Durante este trimestre, los ingresos operativos fueron de $19,900 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.1% con respecto al año pasado, pero al compararlo con los $20,200 millones de dólares del trimestre anterior denota un retroceso.

A través de un comunicado, Steiner alertó sobre el problema por el cual a traviesa la agencia federal.

“El Servicio Postal sigue enfrentándose a una grave crisis de liquidez, y nuestras pérdidas financieras de este trimestre reflejan los desafíos sistémicos inherentes a nuestro modelo de negocio y marco regulatorio establecidos por el Congreso”, escribió.

El directivo también se enfrenta a una iniciativa impulsada por el Senado de agregar más de 70 nuevos códigos postales, pues dicha medida le costaría al USPS cerca de $800 millones de dólares.

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