USPS anunció un aumento de precio de un sello de primera clase tras las crecientes pérdidas financieras

Ante las crecientes pérdidas financieras en medio de una crisis de liquidez, recientemente el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció el aumento de otro de sus sellos de primera clase Forever, esto como parte de una estrategia que inició a principios de este año con la subida de precios en varios de sus servicios.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, el sello pasará de costar 78 centavos a 82 centavos. “A pesar del ajuste, las tarifas de envío del Servicio Postal siguen estando entre las más económicas del mundo”, afirmó un portavoz de USPS.

Tan solo en abril de este año, el director general, David Steiner, alertó de que la empresa se estaba enfrentando a una fuerte crisis financiera y que entre las respuestas para solventar la situación estaban “vender más productos, aumentar los precios o reducir los costos”, dijo.

Hasta los momentos, entre las alternativas evaluadas se ha optado por la subida de precios; en los últimos años, en el caso de los sellos de primera clase, estos han aumentado un 34% con este último aumento que espera entrar en vigor el próximo 12 de julio.

Pero no solo será el sello Forever el que suba su costo; también se prevé que, para este domingo, las postales nacionales pasen de 61 centavos a 65 centavos, así como también las postales y cartas internacionales aumenten de $1.70 a $1.75 dólares.

Por su parte, Luke Grossmann, director financiero del Servicio Postal, comentó que “este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial, tal como lo exige el Congreso”.

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