El León adelanta el “Grito” en las Rocallosas y elimina de la Leagues Cup al Real Salt Lake

Seamos claros y hablemos sin rodeos. Aunque el grito y la noche mexicana se festejan oficialmente en tres semanas en todo el país azteca, la Fiera del León quiso adelantar los festejos patrios y lo hizo en grande al pegarle 3-0 al Real Salt Lake para dejarlos fuera de la Leagues Cup.

El conjunto esmeralda dio un golpe de autoridad sobre la mesa al borrar del mapa y dejar fuera de la competencia al Real Salt Lake, convirtiendo la jornada de este martes en una auténtica fiesta tricolor dentro de una competencia donde los equipos de la Liga MX pegaron con tubo.

¡Doblete de Diber Cambindo! ??



El colombiano vuelve a aparecer para marcar el tercero de @clubleonfc en los Cuartos de Final de #LeaguesCup2026 ?



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El León se encargó de recetar el nocaut definitivo de la noche al liquidar sin piedad al cuadro estadounidense en la mismísima hostilidad de las Rocallosas. Con un categórico triunfo firmado en el Dick’s Sporting Goods Park gracias al doblete del colombiano Diber Cambindo y una pincelada del chileno Sebastián Vegas, el cuadro esmeralda demostró el verdadero poderío del balompié nacional en patio ajeno y amarró su clasificación con pura autoridad.

La victoria de la escuadra del Bajío abonó a favor de la Liga MX en la rivalidad que desde hace siete años sostiene con la Major League Soccer (MLS) y en donde completó la noche para los equipos mexicanos la victoria que a unas miles de millas de ahí sumó Monterrey sobre Chicago.

El rugido del Bajío impone condiciones desde temprano

Las cosas en la cancha neutral de Colorado se tiñeron de verde muy rápido. Los dirigidos por Javier Gandolfi saltaron al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes, sabiendo que el Real Salt Lake traía una espina clavada y sed de revancha.

¡Cabezazo y gol de @clubleonfc! ?



Sebastián Vegas ganó por arriba en el área para marcar el segundo de La Fiera ?



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Sin embargo, la propuesta del estratega argentino borró por completo el juego colectivo de la escuadra de la MLS, que jamás pudo descifrar la presión alta de los panzas verdes y que terminó por marcar su destino.

La recompensa a la agresividad leonesa llegó apenas al minuto 21 de la primera mitad. Tras una gran jugada de conjunto que desarmó por completo a la zaga norteamericana, el artillero cafetalero Diber Cambindo apareció con un letal instinto goleador dentro del área grande.

Con un remate potente y colocado que dejó sin oportunidad al arquero rival, el ariete mandó a guardar la de gajos al fondo de las redes, inaugurando el marcador y encendiendo la fiesta de la fanaticada mexicana en las granjas.

Cambindo y Vegas firman una goleada de antología

Para la parte complementaria, el Real Salt Lake intentó mover sus piezas para reaccionar, pero la zaga esmeralda encabezada por el arquero Óscar García y el central chileno Sebastián Vegas se comportó a la altura de las circunstancias, rompiendo cada avance norteamericano. León olió la sangre y no tardó en finiquitar la historia con un despliegue de fútbol vertical que clausuró por desbocar el encuentro.

El doblete de Cambindo cayó como un auténtico balde de agua fría para las aspiraciones del conjunto de Utah. El delantero colombiano firmó su noche de ensueño con otra gran definición que puso el partido bajo llave.

El gol de La Fiera como si estuvieras en la cancha ?



Diber Cambindo abrió el marcador para @clubleonfc en los Quarterfinals de #LeaguesCup2026 ? pic.twitter.com/psok2d7FlJ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 26, 2026

La cereza del pastel corrió a cargo de Sebastián Vegas, quien con un soberbio remate decoró el luminoso con un contundente e inapelable 3-0, cobrando con creces la vieja cuenta que tenían pendiente contra este rival desde el torneo de 2023.

Con este contundente resultado, la Fiera del León camina con paso perfecto, suma su séptima victoria consecutiva entre liga y copa, y ya está instalada con toda justicia en la antesala de la gran final.

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