Florida rechaza acuerdo de Meta por $16,680 millones y mantiene demanda por daños a niños

Florida se desmarcó del acuerdo millonario alcanzado por Meta con otros estados de Estados Unidos para cerrar las demandas que acusan a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre niños y adolescentes.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, rechazó el acuerdo por hasta $16,680 millones de dólares y anunció que el estado continuará con su propia batalla legal contra la compañía.

“Rechazamos el débil intento de pago de Meta. Meta sabe del daño que ha causado, y los haremos rendir cuentas en Florida”, escribió Uthmeier en sus redes sociales.

El fiscal agregó que Florida no formó parte del acuerdo alcanzado inicialmente por 29 estados, entre ellos California, Colorado y Nueva Jersey, y lanzó una advertencia a los ejecutivos de la compañía: “Los veremos en la corte”.

I joined Brian Sullivan on CNBC to discuss why Florida didn't join the Meta settlement. pic.twitter.com/m1znHBglAC — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 26, 2026

Uthmeier cuestionó la cantidad que Meta aceptó pagar y sostuvo que no guarda proporción con los daños que, según las demandas, provocaron las plataformas entre los menores.

“Los pagos son una miseria en comparación con los profundos daños que las funciones adictivas de Meta, diseñadas para generar ganancias, infligieron en los niños, y un simple golpe en la muñeca para una corporación billonaria que pagará más a sus abogados que a los estados”, afirmó.

El acuerdo puso fin a un juicio federal que comenzó esta semana en California. De acuerdo con la agencia Reuters, las demandas señalaban que Meta diseñó sus plataformas para mantener a los menores conectados, ocultó información sobre los riesgos de sus productos y recopiló datos personales de niños sin el consentimiento de sus padres.

Meta negó las acusaciones y no admitió responsabilidad como parte del acuerdo. La empresa aceptó, a cambio, introducir nuevas medidas de protección para adolescentes y menores de edad.

Entre los cambios previstos aparecen límites al tiempo de uso, restricciones durante la noche y el horario escolar, mayores controles para los padres, cambios en algunas funciones de las cuentas de adolescentes y mecanismos más estrictos para verificar la edad de los usuarios.

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